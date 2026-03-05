Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.
AŞKLARI DOLUDİZGİN
Eski eşi Wanda Nara ile olaylı ayrılığının ardından oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü futbolcu, aşkını doludizgin yaşamayı sürdürüyor.
ARNAVUTKÖY SAHİL'DE ROMANTİK ANLAR
Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, son olarak Arnavutköy Sahili'nde objektif karşısına geçti. Güzel havanın keyfini çıkaran ikili, romantik anlarıyla dikkat çekti.
"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA YAKINDIR"
Sevgilisiyle çekildiği kareleri paylaşan Mauro Icardi, fotoğraflarına "Her şey göründüğünden daha yakındır"notunu düştü.
KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI
China Suárez ise siyah-beyaz fotoğrafı kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.
RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Öte yandan çift hakkında son dönemde bebek beklediklerine dair iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialarla ilgili henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.
ROMANTİK KARELERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Romantik paylaşımlarıyla gündem olan çiftin mutluluğu ise hayranlarından yoğun ilgi gördü.