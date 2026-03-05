CANLI YAYIN
Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar: Icardi ve Suárez’den aşk dolu kareler

Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar yaşadı. Güzel havanın tadını çıkaran çiftin aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Icardi, romantik karelere “Her şey göründüğünden daha yakındır” notunu düştü.

  • Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi, yeni sevgilisi oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile Arnavutköy Sahili'nde görüntülendi.
  • Çift sosyal medya hesaplarından romantik fotoğraflarını paylaştı.
  • Icardi paylaşımına 'Her şey göründüğünden daha yakındır' notunu düştü.
  • İkilinin bebek beklediğine dair iddialar ortaya atıldı.
  • Çiftin bebek beklediği iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

Icardi'nin son paylaşımından kareler / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AŞKLARI DOLUDİZGİN

Eski eşi Wanda Nara ile olaylı ayrılığının ardından oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile yeni bir ilişkiye başlayan ünlü futbolcu, aşkını doludizgin yaşamayı sürdürüyor.

Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar: Icardi ve Suárez’den aşk dolu kareler-3

ARNAVUTKÖY SAHİL'DE ROMANTİK ANLAR

Sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte paylaşımlar yapan çift, son olarak Arnavutköy Sahili'nde objektif karşısına geçti. Güzel havanın keyfini çıkaran ikili, romantik anlarıyla dikkat çekti.

Icardi ve Suárez

"HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA YAKINDIR"

Sevgilisiyle çekildiği kareleri paylaşan Mauro Icardi, fotoğraflarına "Her şey göründüğünden daha yakındır"notunu düştü.

Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar: Icardi ve Suárez’den aşk dolu kareler-5

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

China Suárez ise siyah-beyaz fotoğrafı kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar: Icardi ve Suárez’den aşk dolu kareler-6

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan çift hakkında son dönemde bebek beklediklerine dair iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialarla ilgili henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi.

Arnavutköy Sahili’nde romantik anlar: Icardi ve Suárez’den aşk dolu kareler-7

ROMANTİK KARELERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Romantik paylaşımlarıyla gündem olan çiftin mutluluğu ise hayranlarından yoğun ilgi gördü.

