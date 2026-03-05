Afra Saraçoğlu ve Sara Yılmaz

SETTE KEYİFLİ ANLAR

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre daha önce Yalı Çapkını dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, o günden sonra bağlarını hiç koparmadı. Uzun süre sonra yeniden bir araya gelen oyuncular, sette keyifli anlar yaşadı.