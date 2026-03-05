CANLI YAYIN
A.B.İ.'nin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu’na minik Sara’dan set ziyareti: “Mavi gözlü Afram benim”

A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, set arasında sürpriz bir ziyaretle magazin gündeminde öne çıktı. Ünlü oyuncu, sette Aynı Yağmur Altında'nın minik oyuncusu Sara Yılmaz’ı ağırladı. Küçük Sara’nın “Güzel yürekli, mavi gözlü Afram benim” sözleri ise sette kahkahalara neden oldu. Afra Saraçoğlu ile Sara Yılmaz'ın benzerliği ise çok konuşuldu.

  • Afra Saraçoğlu'nun A.B.İ. dizisi setine Yalı Çapkını'ndan rol arkadaşı Sara Yılmaz sürpriz ziyarette bulundu
  • Daha önce Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol alan ikili, set ziyareti sırasında keyifli vakit geçirdi
  • Sara Yılmaz şu anda ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alıyor
  • İkili arasındaki fiziksel benzerlik sosyal medyada dikkat çekti

A.B.İ. dizisinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu, set arasında aldığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SETTE KÜÇÜK MİSAFİR

Ünlü oyuncu, minik oyuncu Sara Yılmaz'ı A.B.İ. setinde misafir etti.

Afra Saraçoğlu ve Sara Yılmaz

SETTE KEYİFLİ ANLAR

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre daha önce Yalı Çapkını dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, o günden sonra bağlarını hiç koparmadı. Uzun süre sonra yeniden bir araya gelen oyuncular, sette keyifli anlar yaşadı.

Sara Yılmaz'ın Aynı Yağmur Altında dizisinden bir karesi

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDE ROL ALIYOR

Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan minik Sara'nın sürpriz ziyareti, Afra Saraçoğlu'nun neşesini ikiye katladı.

A.B.İ.'nin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu’na minik Sara’dan set ziyareti: “Mavi gözlü Afram benim”-5

"MAVİ GÖZLÜ AFRAM BENİM"

Minik oyuncunun,"Güzel yürekli, mavi gözlü Afram benim" sözleri ise sette bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

A.B.İ.'nin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu’na minik Sara’dan set ziyareti: “Mavi gözlü Afram benim”-6

"İKİMİZİN GÖZLERİ DE MAVİ"

Saraçoğlu da küçük oyuncuya sarılarak "İkimizin gözleri de mavi"diyerek Sara ile oyunlar oynadı.

A.B.İ.'nin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu’na minik Sara’dan set ziyareti: “Mavi gözlü Afram benim”-7

BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sara Yılmaz'ın Afra Saraçoğlu ile olan benzerliği de sosyal medyada çok konuşuldu.

