A.B.İ. dizisinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu, set arasında aldığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi.
SETTE KÜÇÜK MİSAFİR
Ünlü oyuncu, minik oyuncu Sara Yılmaz'ı A.B.İ. setinde misafir etti.
SETTE KEYİFLİ ANLAR
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre daha önce Yalı Çapkını dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, o günden sonra bağlarını hiç koparmadı. Uzun süre sonra yeniden bir araya gelen oyuncular, sette keyifli anlar yaşadı.
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNDE ROL ALIYOR
Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan minik Sara'nın sürpriz ziyareti, Afra Saraçoğlu'nun neşesini ikiye katladı.
"MAVİ GÖZLÜ AFRAM BENİM"
Minik oyuncunun,"Güzel yürekli, mavi gözlü Afram benim" sözleri ise sette bulunan herkesi kahkahaya boğdu.
"İKİMİZİN GÖZLERİ DE MAVİ"
Saraçoğlu da küçük oyuncuya sarılarak "İkimizin gözleri de mavi"diyerek Sara ile oyunlar oynadı.
BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sara Yılmaz'ın Afra Saraçoğlu ile olan benzerliği de sosyal medyada çok konuşuldu.