Yağmur Tanrısevsin’den İsviçre tatili: Alp Dağları’nda soğuğa meydan okudu

Çalışma temposuna ara veren Yağmur Tanrısevsin, kış tatili için İsviçre’ye gitti. St. Moritz’de kayak yapan oyuncu, karlar içindeki açık havuza girdiği anlar dikkat çekti. Tanrısevsin ayrıca White Turf at yarışını da yerinde izledi. Takipçileri tatil karelerine yoğun ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi:
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, çalışma temposuna kısa bir mola vererek rotasını İsviçre'ye çevirdi.

BÜYÜLEYİCİ MANZARALARDA POZ VERDİ

Avrupa'nın gözde kayak merkezlerinden St. Moritz'te tatil yapan oyuncu, Alp Dağları'nın büyüleyici manzarası eşliğinde çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

KARIN TADINI ÇIKARDI

Kış sporlarına olan ilgisiyle bilinen Tanrısevsin, gün boyunca kayak yaparak karın tadını çıkardı. Tatilin en çok konuşulan anı ise dondurucu soğuğa rağmen açık hava havuzuna girdiği anlar oldu. Karlarla çevrili havuzda verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

HUZUR DOLU BİR KAÇAMAK

Doğal tarzı ve enerjik halleriyle dikkat çeken oyuncu, İsviçre'nin eşsiz doğasında huzur dolu bir kaçamak yaptı. Paylaşımları, takipçilerini adeta Alp Dağları'nın masalsı atmosferine götürdü.

DÜNYACA ÜNLÜ AT YARIŞINI İZLEDİ

Tanrısevsin tatili sırasında, St. Moritz'de düzenlenen dünyaca ünlü at yarışı organizasyonu White Turf'ü de yerinde izledi. Kar üzerinde gerçekleştirilen yarışlar, ünlü oyuncunun tatiline farklı bir deneyim kattı.

İSVİÇRE TATİLİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Setlere kısa bir ara veren Tanrısevsin'in İsviçre tatili, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

