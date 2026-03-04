CANLI YAYIN
‘Tablet Reis’ Onurcan Güzel'in estetik değişimi: "Bana sürekli çirkin dediniz" I Ameliyatların süreceğini açıkladı

Bir dönem “Tablet Reis” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Onurcan Güzel, geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Dış görünüşüne yönelik eleştirilerden olumsuz etkilendiğini söyleyen Güzel, kulak, burun ve göz kapağı ameliyatı olduğunu açıkladı. Fenomen isim, sürecin henüz tamamlanmadığını ve daha ameliyat olacağını belirtti.

  • Sosyal medyada 'Tablet Reis' olarak tanınan Onurcan Güzel, kendisine yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle estetik operasyonlar geçirmeye başladı
  • Güzel, kulak, burun ve göz kapağı ameliyatları olduğunu ve 3 ameliyatının daha kaldığını açıkladı
  • Fenomen, sosyal medyada yapılan yorumların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti
  • Takipçileri, Güzel'in görünümünün önceki haline göre büyük değişim gösterdiğini ifade etti

Yıllar önce yayınladığı tablet inceleme videosuyla geniş bir kitleye ulaşan ve "Tablet Reis" olarak tanınan Onurcan Güzel, geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirdi.

Onurcan Güzel'in tablet videosundaki hali

YORUMLARDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan yorumların psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade eden Güzel, değişim sürecine bu nedenle başladığını söyledi.

Onurcan Güzel'in ameliyatların hemen ardından görüntüsü

"KENDİMİ DAHA YETERLİ HİSSEDECEĞİM"

Fenomen isim, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kendimi daha yeterli hissedeceğim, daha iyi olacağım, güzel olacağım… Bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz. Ben sanki birini sevemezmişim gibi davrandınız. Ama benim de duygularım olduğu aklınıza gelmedi. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak.

‘Tablet Reis’ Onurcan Güzel'in estetik değişimi: "Bana sürekli çirkin dediniz" I Ameliyatların süreceğini açıkladı-4

KULAK BURUN VE GÖZ KAPAĞI AMELİYATI

Kulak, burun ve göz kapağı ameliyatları geçirdiğini açıklayan Güzel, estetik sürecinin henüz tamamlanmadığını ve geriye 3 ameliyat daha kaldığını da duyurdu.

Onurcan Güzel'in estetik operasyonlarının ardından görüntüsü

"BAŞKA BİRİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Takipçileri Güzel'in şimdiden başka biri göründüğünü ve eski hali ile arasında büyük bir farkın olduğunu ifade etti.

