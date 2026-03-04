Yıllar önce yayınladığı tablet inceleme videosuyla geniş bir kitleye ulaşan ve "Tablet Reis" olarak tanınan Onurcan Güzel, geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettirdi.
YORUMLARDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ
Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan yorumların psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade eden Güzel, değişim sürecine bu nedenle başladığını söyledi.
"KENDİMİ DAHA YETERLİ HİSSEDECEĞİM"
Fenomen isim, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kendimi daha yeterli hissedeceğim, daha iyi olacağım, güzel olacağım… Bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz. Ben sanki birini sevemezmişim gibi davrandınız. Ama benim de duygularım olduğu aklınıza gelmedi. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak.
KULAK BURUN VE GÖZ KAPAĞI AMELİYATI
Kulak, burun ve göz kapağı ameliyatları geçirdiğini açıklayan Güzel, estetik sürecinin henüz tamamlanmadığını ve geriye 3 ameliyat daha kaldığını da duyurdu.
"BAŞKA BİRİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Takipçileri Güzel'in şimdiden başka biri göründüğünü ve eski hali ile arasında büyük bir farkın olduğunu ifade etti.