Onurcan Güzel'in ameliyatların hemen ardından görüntüsü

"KENDİMİ DAHA YETERLİ HİSSEDECEĞİM"

Fenomen isim, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kendimi daha yeterli hissedeceğim, daha iyi olacağım, güzel olacağım… Bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz. Ben sanki birini sevemezmişim gibi davrandınız. Ama benim de duygularım olduğu aklınıza gelmedi. Şimdi istediğiniz bütün kalıplarda bir profil olacak.