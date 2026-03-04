Sosyetenin kaçak yöneticisi Ceyhun Baş tutuklandı: 1 milyon dolarlık vurgun!

Savoy Ulus Sitesi yöneticisi Ceyhun Baş, 38,5 milyon TL aidat ve ortak gideri zimmetine geçirip firar ettikten sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Sosyete ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin ikamet ettiği Savoy Ulus Sitesi, geçtiğimiz aylarda akılalmaz bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsılmıştı. Site yöneticisi Ceyhun Baş'ın, maliklerin ödediği aidat ve ortak giderlerden oluşan yaklaşık 1 milyon doları (38.5 milyon TL) zimmetine geçirerek firar ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır her yerde aranan kaçak yönetici İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanan Ceyhun Baş'ın, milyonluk vurgunun izini nasıl sürdüğü de netleşti. İddiaya göre Baş, site sakinlerinden topladığı paraların büyük bir kısmını eğlence hayatında ve kumar masalarında tüketti. Skandalın patlak vermesinin ardından yönetim zafiyeti tartışmaları yaşanırken, site yönetimi zararın karşılanması için düğmeye bastı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı: "Zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu belirlenen ve 24 Aralık'tan bu yana firarda olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanmış. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği konuşulan yönetici, tutuklanıp hapse atılmış.