Sosyetenin kaçak yöneticisi Ceyhun Baş tutuklandı: 1 milyon dolarlık vurgun!
Ünlülerin ve cemiyet hayatının gözde adresi Savoy Ulus Sitesi’nde yaşanan 1 milyon dolarlık zimmet skandalında sıcak gelişme! Site parasıyla kumar oynayıp firar eden yönetici Ceyhun Baş, yakalanarak cezaevine gönderildi.
- Savoy Ulus Sitesi yöneticisi Ceyhun Baş, 38,5 milyon TL aidat ve ortak gideri zimmetine geçirip firar ettikten sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.
- Ceyhun Baş'ın zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumar masalarında ve eğlence hayatında harcadığı iddia edildi.
- Site yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı, durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul ederek 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını açıkladı.
- Site yönetimi, Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin veren bankalara dava açtı ve Baş'ın mallarını haczettirdi.
- Osman Çarmıklı, kat malikleri toplantısında zararın site sakinlerine yansıtılmayacağı sözünü yineledi.
Sosyete ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin ikamet ettiği Savoy Ulus Sitesi, geçtiğimiz aylarda akılalmaz bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsılmıştı. Site yöneticisi Ceyhun Baş'ın, maliklerin ödediği aidat ve ortak giderlerden oluşan yaklaşık 1 milyon doları (38.5 milyon TL) zimmetine geçirerek firar ettiği ortaya çıkmıştı. Aylardır her yerde aranan kaçak yönetici İstanbul'da yakalandı.
Emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanan Ceyhun Baş'ın, milyonluk vurgunun izini nasıl sürdüğü de netleşti. İddiaya göre Baş, site sakinlerinden topladığı paraların büyük bir kısmını eğlence hayatında ve kumar masalarında tüketti. Skandalın patlak vermesinin ardından yönetim zafiyeti tartışmaları yaşanırken, site yönetimi zararın karşılanması için düğmeye bastı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı: "Zimmetine geçirdiği net paranın 38.5 milyon lira olduğu belirlenen ve 24 Aralık'tan bu yana firarda olan Ceyhun Baş, İstanbul'da yakalanmış. Zimmetine geçirdiği paranın büyük kısmını kumarda ve eğlencede yediği konuşulan yönetici, tutuklanıp hapse atılmış.
Daha önce sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı'nın, bu durumun yönetim zafiyetinden kaynaklandığını kabul edip, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söylediğini yazmıştım. Osman Bey, hafta sonu gerçekleşen kat malikleri toplantısında sözünün arkasında durmuş. Toplantıda, Ceyhun Baş'ın yetkisinden fazla para çekmesine izin verilen bankalara dava açtıklarını, Baş'ın üzerine kayıtlı malları haczettirdiklerini, harcayamadığı paralara da el koydurduklarını belirtmiş.
Osman Çarmıklı, bir kez daha kat maliklerine hiçbir şekilde bu durumun yansıtılmayacağının sözünü vermiş. Bence site sakinleri çok şanslı, Osman Çarmıklı sayesinde bu durumdan zararsız kurtulacaklar"