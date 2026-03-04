Safiye Soyman’ın 65’inci yaşına özel yaptığı paylaşım ortalığı salladı: Yakışmış mı?
Magazin dünyasının neşeli isimlerinden Safiye Soyman, 65. yaş gününü bir kraliçe edasıyla kutladı. Doğum günü için tahta oturduğu bir görseli sosyal medya hesabında yayınlayan Soyman’ın "Nasıl kraliçelik yakışmış mı?" notlu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum topladı.
- Türk müziği sanatçısı Safiye Soyman 65. yaşını kutladı.
- Soyman doğum günü için sosyal medyada tahtta oturarak poz verdiği fotoğraf paylaştı.
- Sanatçı Seda Sayan, 30 yıllık dostu Safiye Soyman'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
- Soyman paylaşımında kendisini kutlayanlara teşekkür ederek 'Ben Safiye Soyman, size doymam' ifadelerini kullandı.
- Seda Sayan kutlama mesajında Soyman için 'Canım bacım, Safişim' ifadelerini kullandı.
Türk müziğinin renkli siması Safiye Soyman, geçtiğimiz gün 65. yaşına "merhaba" dedi. Her daim enerjik tavırlarıyla tanınan ünlü sanatçı, bu kez takipçilerini şaşırtan bir konseptle karşımıza çıktı.
Doğum günü için yaptığı özel paylaşımda tahta oturarak poz veren Soyman, yeni yaş sevincini tüm sevenleriyle paylaştı.
"BEN SAFİYE SOYMAN, SİZE DOYMAM!"
Doğum günü karesiyle kısa sürede gündem olan Soyman, paylaşımına eklediği esprili notla da adından söz ettirdi. Kendisini kutlayanlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Beni tüm arayan soran kutlayan doğum günümü herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Safiye Soyman, size doymam; nasıl kraliçelik yakışmış mı?"
30 YILLIK "BACI" DOSTLUĞU
Öte yandan Safiye Soyman denilince akla gelen ilk isim olan Seda Sayan, bu özel günü boş geçmedi. Türk müziğinin iki ismi, 30 yılı geride bırakan ve magazin dünyasında parmakla gösterilen dostluklarını bir kez daha kanıtladı. Sadece sahnede değil, en zor anlarında da birbirlerine omuz veren iki bacı, samimiyetleriyle yine takdir topladı.
SEDA SAYAN'DAN DUYGUSAL KUTLAMA: "CANIM BACIM"
Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman ile çekilmiş karelerini paylaşarak yaş günü kutlamasına duygusal bir dokunuş yaptı. Sayan, dostunun yeni yaşını şu sözlerle kutladı:
"Canım bacım, Safişim... İyi ki doğmuşsun. Doğum günün sana tüm güzellikleri getirsin inşallah. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, neşeli günlere... Sen hep gül."