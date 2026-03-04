Safiye Soyman’ın 65’inci yaşına özel yaptığı paylaşım ortalığı salladı: Yakışmış mı?

30 YILLIK "BACI" DOSTLUĞU

Öte yandan Safiye Soyman denilince akla gelen ilk isim olan Seda Sayan, bu özel günü boş geçmedi. Türk müziğinin iki ismi, 30 yılı geride bırakan ve magazin dünyasında parmakla gösterilen dostluklarını bir kez daha kanıtladı. Sadece sahnede değil, en zor anlarında da birbirlerine omuz veren iki bacı, samimiyetleriyle yine takdir topladı.