Mert Yazıcıoğlu'nun yeğeniyle yürek ısıtan paylaşımı: Takipçilerinden övgü yağdı

"TAM BİR KIZ BABASI" Doğal ve neşeli halleriyle beğeni toplayan oyuncuya, takipçileri "Amcasının gülü" "Tam bir kız babası" "Maşallah"şeklinde yorumlar yaptı.

HAYRANLARI ÖVGÜ YAĞDIRDI Hayranları, Yazıcıoğlu'nun hem ekranlardaki karizmatik duruşuna hem de aile yaşantısındaki sıcak tavırlarına övgülerde bulundu.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR? 1993 yılında İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, ikinci sınıfta eğitimini bırakarak oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk kariyerine ajans ile adım atan Yazıcıoğlu, bir oyunculuk atölyesinde de ders aldı.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİNDE FİGÜRANDI İlk deneyimini Dedemin İnsanları filminde figüran olarak yaşayan oyuncu, daha sonra Karagül dizisinde canlandırdığı "Baran Şamverdi" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol aldı.