Mert Yazıcıoğlu'nun yeğeniyle yürek ısıtan paylaşımı: Takipçilerinden övgü yağdı
atv’de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey’i canlandıran Mert Yazıcıoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun yeğeniyle paylaştığı kare sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
Yazıcıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
YEĞENİYLE BİRLİKTE KARESİNİ PAYLAŞTI
Yeğeniyle birlikte çekilen karesini "Zeynep"notuyla takipçileriyle paylaşan Yazıcıoğlu'nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.
"TAM BİR KIZ BABASI"
Doğal ve neşeli halleriyle beğeni toplayan oyuncuya, takipçileri "Amcasının gülü" "Tam bir kız babası" "Maşallah"şeklinde yorumlar yaptı.
HAYRANLARI ÖVGÜ YAĞDIRDI
Hayranları, Yazıcıoğlu'nun hem ekranlardaki karizmatik duruşuna hem de aile yaşantısındaki sıcak tavırlarına övgülerde bulundu.
MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?
1993 yılında İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, ikinci sınıfta eğitimini bırakarak oyunculuğa yöneldi. Oyunculuk kariyerine ajans ile adım atan Yazıcıoğlu, bir oyunculuk atölyesinde de ders aldı.
İLK OYUNCULUK DENEYİMİNDE FİGÜRANDI
İlk deneyimini Dedemin İnsanları filminde figüran olarak yaşayan oyuncu, daha sonra Karagül dizisinde canlandırdığı "Baran Şamverdi" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ardından Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Bir Litre Gözyaşı gibi yapımlarda rol aldı.
200'DEN FAZLA DENEME ÇEKİNE KATILDI
Dijital platformda yayınlanan Aşk 101 dizisindeki "Sinan" karakteriyle de dikkat çeken oyuncu, kariyer basamaklarını kararlılıkla tırmandı. Yaklaşık 200'den fazla deneme çekimine katıldığını belirten Yazıcıoğlu, azmi ve disiplinli çalışmasıyla bugün televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.