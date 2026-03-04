Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Şarkıcı Kuşum Aydın (Aydın Uğurlular) sakal bırakarak imaj değişikliğine gitti.

Aydın Uğurlular yeni görünümünü sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Sanatçının annesi oğlunun sakallı halini 'Yakışıklı oğlum' diyerek onayladı.

Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı, takipçiler yeni imaj konusunda farklı görüşler belirtti.

1966 doğumlu sanatçı videoda 'Havalı manken gibi oldum' ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasının renkli simalarından Kuşum Aydın, bu kez sahneleriyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturdu. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Aydın Uğurlular, sakal bırakarak bambaşka bir görünüme büründü.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır. Bu değişimini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıya ilk onay, en büyük destekçisi olan annesinden geldi.