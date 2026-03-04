Magazin dünyasının renkli simalarından Kuşum Aydın, bu kez sahneleriyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturdu. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Aydın Uğurlular, sakal bırakarak bambaşka bir görünüme büründü.
Bu değişimini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıya ilk onay, en büyük destekçisi olan annesinden geldi.
"HAVALI MANKEN GİBİ OLDUM!"
Sosyal medyada paylaştığı videoyla yeni imajını takipçileriyle paylaşan Aydın, kendi tarzını çok beğendiğini gizlemedi. Videoda "Sakal da yakıştı. Havalı durdu, havalı manken gibi oldum"diyerek yeni imajına duyduğu güveni dile getirdi. Bu sözlerin ardından kamera annesine döndüğünde ise annesi, oğlunun yeni halini "Yakışıklı oğlum" ifadeleriyle onaylayarak övgü yağdırdı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: YENİ İMAJ YAKIŞMIŞ MI?
Kuşum Aydın'ın eğlenceli paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçilerinin bir kısmı Aydın'ın sakallı halini çok karizmatik bulurken, bir kısmı ise "Kuşum sakalsız daha genç görünüyor" yorumlarında bulundu.
MERAK EDİLENLER
Kuşum Aydın kaç yaşında?
Aydın Uğurlular, 1 Temmuz 1966 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.
Kuşum Aydın'ın gerçek adı nedir?
"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcının gerçek adı Aydın Uğurlular'dır.
Kuşum Aydın sakal mı bıraktı?
Evet, ünlü sanatçı Aydın Uğurlular sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakallı yeni imajını takipçilerine göstermiştir.