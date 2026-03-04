CANLI YAYIN
Kuşum Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! “Havalı manken gibi oldum”

Ünlü şarkıcı Aydın Uğurlular, nam-ı diğer Kuşum Aydın, sakal bırakarak imaj tazeledi. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan ünlü ismin, annesiyle olan yakışıklılık diyaloğu takipçilerini gülümsetirken, yeni tarzı çok konuşuldu.

  • Şarkıcı Kuşum Aydın (Aydın Uğurlular) sakal bırakarak imaj değişikliğine gitti.
  • Aydın Uğurlular yeni görünümünü sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurdu.
  • Sanatçının annesi oğlunun sakallı halini 'Yakışıklı oğlum' diyerek onayladı.
  • Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı, takipçiler yeni imaj konusunda farklı görüşler belirtti.
  • 1966 doğumlu sanatçı videoda 'Havalı manken gibi oldum' ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasının renkli simalarından Kuşum Aydın, bu kez sahneleriyle değil, radikal imaj değişikliğiyle gündeme oturdu. Yıllardır görmeye alışık olduğumuz tarzının dışına çıkan Aydın Uğurlular, sakal bırakarak bambaşka bir görünüme büründü.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Bu değişimini takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcıya ilk onay, en büyük destekçisi olan annesinden geldi.

Kuşum Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! “Havalı manken gibi oldum”-3

"HAVALI MANKEN GİBİ OLDUM!"

Sosyal medyada paylaştığı videoyla yeni imajını takipçileriyle paylaşan Aydın, kendi tarzını çok beğendiğini gizlemedi. Videoda "Sakal da yakıştı. Havalı durdu, havalı manken gibi oldum"diyerek yeni imajına duyduğu güveni dile getirdi. Bu sözlerin ardından kamera annesine döndüğünde ise annesi, oğlunun yeni halini "Yakışıklı oğlum" ifadeleriyle onaylayarak övgü yağdırdı.

İşte Kuşum Aydın'ın son hali!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: YENİ İMAJ YAKIŞMIŞ MI?

Kuşum Aydın'ın eğlenceli paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçilerinin bir kısmı Aydın'ın sakallı halini çok karizmatik bulurken, bir kısmı ise "Kuşum sakalsız daha genç görünüyor" yorumlarında bulundu.

Kuşum Aydın’ın son hali görenleri şaşırttı! “Havalı manken gibi oldum”-5

MERAK EDİLENLER

Kuşum Aydın kaç yaşında?

Aydın Uğurlular, 1 Temmuz 1966 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

Kuşum Aydın'ın gerçek adı nedir?

"Kuşum Aydın" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcının gerçek adı Aydın Uğurlular'dır.

Kuşum Aydın sakal mı bıraktı?

Evet, ünlü sanatçı Aydın Uğurlular sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakallı yeni imajını takipçilerine göstermiştir.

