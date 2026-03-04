Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden duygusal paylaşım: "Bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz"
“Seksenler” dizisinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift, kızlarına Kayra adını verdi. Taze anne Öner, katıldıkları bir programda “Bana bir kız ismi söyleyin” sorusuna eşi Fersoy ile aynı anda "Kayra" dedikleri anları paylaşarak “Şimdi o hayal karşımda duruyor” sözleriyle duygularını dile getirdi.
Türk televizyonunun sevilen oyuncularından Begüm Öner ile eşi Ceyhun Fersoy, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.
KIZLARINA KAYRA ADINI VERDİLER
Birlikte rol aldıkları Seksenler dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ve evlilikle taçlanan çift, kızlarına"Kayra"adını verdi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR
Doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyuran çift, kısa sürede tebrik mesajlarına boğuldu.
"HAYATIMIZIN EN GÜZEL MERHABASI"
Taze anne Begüm Öner, "Hayatımızın en güzel 'merhabası'… Hoş geldin kızımız Kayra. Hayalim karşımda. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen."şeklinde not düşerek paylaşım yapmıştı.
AYNI ANDA SÖYLEDİLER
Öner, aylar önce youtube programına konuk oldukları anları da yeniden paylaştı. Programda, "Bana bir kız ismi söyleyin" sorusuna çiftin aynı anda "Kayra" yanıtını verdiği ortaya çıktı.
"SADECE KALBİMİZDEN GEÇENLER VARDI"
O günlere dair duygularını anlatan Öner,"Burada daha hamile bile değildim. Bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz. Sadece kalbimizden geçenler ve hayallerimiz vardı… Şimdi o hayal karşımda duruyor. İnanılmaz bir duyguymuş. Evimiz bebek kokuyor. Allah isteyen herkese nasip etsin"ifadelerini kullandı.
KIZLARIYLA YENİ BİR HAYAT
Mutlulukları gözlerinden okunan çift, yeni hayatlarına kızları Kayra ile birlikte adım attı.