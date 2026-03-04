Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çiftinden duygusal paylaşım: "Bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz"

Taze anne Begüm Öner, "Hayatımızın en güzel 'merhabası'… Hoş geldin kızımız Kayra. Hayalim karşımda. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen." şeklinde not düşerek paylaşım yapmıştı.

Katıldıkları Youtube programdan bir kare

AYNI ANDA SÖYLEDİLER

Öner, aylar önce youtube programına konuk oldukları anları da yeniden paylaştı. Programda, "Bana bir kız ismi söyleyin" sorusuna çiftin aynı anda "Kayra" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

Begüm Öner'in sosyal medya paylaşımı

"SADECE KALBİMİZDEN GEÇENLER VARDI"

O günlere dair duygularını anlatan Öner,"Burada daha hamile bile değildim. Bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz. Sadece kalbimizden geçenler ve hayallerimiz vardı… Şimdi o hayal karşımda duruyor. İnanılmaz bir duyguymuş. Evimiz bebek kokuyor. Allah isteyen herkese nasip etsin"ifadelerini kullandı.