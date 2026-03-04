Alişan’ın kızı Eliz’in babaannesine benzerliği “Genlerin gücü” dedirtti!

Hızlı Özet Göster Alişan, annesi Suzan Tektaş ve kızı Eliz'in birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan'ın kızı Eliz'in babaannesi Suzan Tektaş'a olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekti.

Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanışarak evlendi.

Çiftin 2019 doğumlu Burak adında bir oğlu ve 2021 doğumlu Eliz adında bir kızı bulunuyor.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, aile yaşantılarıyla gündemden düşmüyor. 2018 yılında 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde filizlenen aşklarını nikah masasına taşıyan ikili, her geçen gün büyüyen aileleriyle takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle mutluluklarını perçinlemişti.

Fotoğraflar: Sosyal medya BENZERLİK ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Mutlu evliliği ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Alişan, son olarak sosyal medya hesabından annesi Suzan Tektaş ve kızı Eliz'in birlikte verdiği pozu paylaştı.