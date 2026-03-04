Alişan’ın kızı Eliz’in babaannesine benzerliği “Genlerin gücü” dedirtti!
Ünlü sanatçı Alişan, kızı Eliz ve annesi Suzan Tektaş’ın bir arada olduğu kareyi paylaşınca sosyal medya adeta ikiye bölündü. Minik Eliz’in babaannesine olan ikiz benzerliği, "Genlerin gücü" dedirtti.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, aile yaşantılarıyla gündemden düşmüyor. 2018 yılında 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde filizlenen aşklarını nikah masasına taşıyan ikili, her geçen gün büyüyen aileleriyle takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alarak anne-baba olma sevincini yaşayan çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle mutluluklarını perçinlemişti.
BENZERLİK ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Mutlu evliliği ve çocuklarına olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Alişan, son olarak sosyal medya hesabından annesi Suzan Tektaş ve kızı Eliz'in birlikte verdiği pozu paylaştı.
Ancak bu paylaşım sıradan bir aile karesinden çok daha fazlasına dönüştü. Eliz'in babaannesine olan inanılmaz benzerliği, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Takipçiler, minik Eliz'in yüz hatlarının, bakışlarının ve gülüşünün babaannesi Suzan Tektaş'a benzeterek "Genlerin gücü" yorumlarında bulundu.
SOSYAL MEDYADA "GENETİK MİRAS" TARTIŞMASI
Alişan'ın annesi Suzan Hanım ile kızı Eliz'in yan yana geldiği o fotoğraf karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kullanıcı, Eliz'in babasından ziyade doğrudan babaannesine benzediği konusunda hemfikir oldu.
Ünlü sanatçının nazar boncuğu ve kalp emojisiyle paylaştığı bu özel an, aile bağlarının ve genetik benzerliğin ne kadar çarpıcı olabileceğini bir kez daha kanıtladı.
