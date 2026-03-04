73 kilo veren Işın Karaca'dan tatil paylaşımları: Takipçileri tanıyamadı

Işın Karaca

"BUNA BİR DUR DİYELİM DEDİK"

Geçmişte tüp mide ameliyatı olan sanatçı, katıldığı bir programda kilo verme sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

Can'la bir fotoğrafımıza baktık, iki bazlama surat gördük. İkimizde de duygusal yeme bozukluğu var. Buna bir 'dur' diyelim dedik. Türkiye'de gitmediğim diyetisyen kalmadı. Kilo verdim ama geri aldım. Tüp mide ameliyatı oldum, yine kilo aldım. Bahaneler ürettim. Bunu kabul ettiğim anda resetlenme başladı.