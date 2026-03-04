73 kilo veren Işın Karaca'dan tatil paylaşımları: Takipçileri tanıyamadı
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 130 kilodan 57 kiloya düşerek toplam 73 kilo verdi. Geçmişte tüp mide ameliyatı olan Karaca, beslenme düzenini değiştirdiğini ve tek öğün beslendiğini açıklamıştı. Eşi Can Yapıcıoğlu ile Tayland’a giden şarkıcının paylaşımlarındaki son hali dikkat çekti. Takipçileri oldukça kilo verdiğini dile getirdi.
Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, verdiği kilolarla yeniden gündemde.
73 KİLO VERDİ
Uzun süredir kilo verme süreciyle konuşulan Karaca, 130 kilodan 57 kiloya düşerek toplamda 73 kilo verdiğini açıkladı.
FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Eşi Can Yapıcıoğlu ile Tayland'a giden şarkıcı, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karaca'nın fit görüntüsü kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti.
"BUNA BİR DUR DİYELİM DEDİK"
Geçmişte tüp mide ameliyatı olan sanatçı, katıldığı bir programda kilo verme sürecini şu sözlerle anlatmıştı:
Can'la bir fotoğrafımıza baktık, iki bazlama surat gördük. İkimizde de duygusal yeme bozukluğu var. Buna bir 'dur' diyelim dedik. Türkiye'de gitmediğim diyetisyen kalmadı. Kilo verdim ama geri aldım. Tüp mide ameliyatı oldum, yine kilo aldım. Bahaneler ürettim. Bunu kabul ettiğim anda resetlenme başladı.
"BİR TANE ÖMRÜM VAR"
Zor bir alopesi (saçkıran) dönemi geçirdiğini de belirten Karaca, o süreçte kendisiyle yüzleştiğini ifade etti."Bir tane ömrüm var ve yarının garantisi yok. Bu sefer tamam dedim; sağlıklı yaşama geçiyoruz"dedi.
"GÜNDE TEK ÖĞÜN"
Beslenme düzenini de paylaşan Karaca, haftanın iki günü iki öğün, diğer günler tek öğün beslendiğini söyledi. Ancak bu yöntemi kimseye tavsiye etmediğini belirterek,"Uzman kontrolünde yapılmalı"uyarısında bulundu.
URLA'DA SAKİN BİR YAŞAM
Urla'da sakin bir yaşam sürdüklerini dile getiren şarkıcı, yürüyüş yaptıklarını ve büyükşehre dönmeyi düşünmediklerini de sözlerine ekledi.