Ünlüler Dubai'de mahsur kaldı: Peş peşe paylaşımlar I "Dönemiyoruz"

"KORKUNÇ BİR DURUM" Reality şov yıldızı Laura Anderson da iki yaşındaki kızı Bonnie ile birlikte patlamaların ortasında kaldı. Anderson, sosyal medya hesabından"Korkunç bir durum. Bonnie ve ben iyiyiz" şeklinde paylaşım yaptı.

"GÜVENDE KALIN" Dubai'ye bu yıl taşınan iş insanı ve televizyon yüzü Luisa Zissman ise evinden çok sayıda patlama sesi duyduğunu belirterek takipçilerine "güvende kalın"çağrısı yaptı.

EVİNİN ÜZERİNDEN ROKETLER GEÇTİ "Love Island" yarışmasıyla tanınan Arabella Chi da evinin üzerinden roketlerin geçtiği anları paylaştı.

"BİR BOMBANIN PATLAMA SESİNİ DUYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM İş insanı Petra Ecclestone ve eşi Sam Palmer'ın da çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldığı öğrenildi. Fenomen Sophia Peschisolido ise yaşadığı korku dolu anları"Bir bombanın patlama sesini duyacağımı hiç düşünmezdim. Çok korkutucu"şeklinde dile getirdi.