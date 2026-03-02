Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısından bitmeyen tehdit ve hakaret: "Sana bedel ödeteceğim” I 10 yıl hapis istemiyle dava
Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa’nın ayrılığın ardından kendisine sosyal medya üzerinden şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollaması üzerine suç duyurusunda bulundu. “İkimiz de yanacağız, sana bedel ödeteceğim” şeklinde mesajlar yollayan Kalfa hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2023 yılında eski nişanlısı iş adamı Burak Kalfa ile ayrılığın ardından hakaret, tehdit ve şantaj gördüğü gerekesiyle Kalfa hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
TEHDİT VE ŞANTAJ İÇERİKLİ MESAJ VE VİDEO
Tuğçe Tayfur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde; ayrılık sonrası şüphelinin kendisine sosyal medya ve whatsapp üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj içerikli mesaj ve video yolladığını, uyuşturucu kullandığını iddia ederek elinde görüntülerinin olduğunu, bunu haberlere servis edeceğini söylediğini dile getirdi.
Dilekçede Tayfur, Burak Kalfa'nın, oğlunun bu şekilde velayetini kaybedeceğini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.
"SANA BEDEL ÖDETECEĞİM"
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre dilekçede Tuğçe Tayfur yabancı bir kişiden kendisine"İkimiz de yanacağız, 2 saat bütün haber siteleri ailen, akraban herkes, her şeyi izleyecek. K...ık, erkek meraklısı, bekle lan, 2 saat içinde dediğimi yap, yakarım buraları, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesaj geldiğini söyledi.
"SANA NEFES HAYAT YOK"
Tayfur şüphelinin daha sonra Burak isimli Instagram hesabı üzerinden kendisine "Sana sahne, şarkı yok, bütün çevrem iptal, sana nefes, hayat yok, sakla mesajımı. Seni öyle bir dibe vuracağım ki bir daha çıkamayacaksın."şeklinde mesaj attığını belirtti.
"ZAMANI GELİNCE PATLATACAĞIM"
Tayfur, Burak Kalfa isimli hesaptan ise "Kız o.....u çocuğu, sonunda bulmuşsun duvar kağıdı ustasını. Kızım sana vicdan azabı duyuyordum ama zamanı gelince patlatacağım" diye bir mesaj daha aldığını belirtti.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kadına tehdit, şantaj ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Şüpheli Burak Kalfa ifadesinde whatsapp hattının kendisine ait olmadığını, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollamadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.
10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Savcılık konuyla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede Kalfa'nın gönderdiği mesajların ardından hakkında dava açılması için yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli hakkında 'kadına karşı tehdit', 'şantaj', 'hakaret' suçlarından 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.