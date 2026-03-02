Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısından bitmeyen tehdit ve hakaret: "Sana bedel ödeteceğim” I 10 yıl hapis istemiyle dava

Kalfa'nın sosyal medya ve WhatsApp üzerinden tehdit mesajları gönderdiği ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili şantaj yaptığı iddia edildi

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2023 yılında eski nişanlısı iş adamı Burak Kalfa ile ayrılığın ardından hakaret, tehdit ve şantaj gördüğü gerekesiyle Kalfa hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur / Fotoğraflar sosyal medya ve takvim arşivden alınmıştır.

TEHDİT VE ŞANTAJ İÇERİKLİ MESAJ VE VİDEO

Tuğçe Tayfur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde; ayrılık sonrası şüphelinin kendisine sosyal medya ve whatsapp üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj içerikli mesaj ve video yolladığını, uyuşturucu kullandığını iddia ederek elinde görüntülerinin olduğunu, bunu haberlere servis edeceğini söylediğini dile getirdi.

Dilekçede Tayfur, Burak Kalfa'nın, oğlunun bu şekilde velayetini kaybedeceğini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.