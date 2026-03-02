Pelin Karahan’dan olay yaratan tarif: Peynirin üzerine kahve serpti

Hızlı Özet Göster Oyuncu Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin programında peynir, Türk kahvesi ve bal kombinasyonunu paylaştı.

Karahan, eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpip bal eklemeyi önerdi.

Programda paylaşılan tarif sosyal medyada viral oldu.

Tarif, sosyal medya kullanıcıları arasında olumlu ve olumsuz tepkiler aldı.

Son olarak Kirli Sepeti dizisinde izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, bu kez gastronomik bir çıkışla gündeme geldi.

Pelin Karahan / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır. MUTFAKTAKİ ALIŞKANLIĞINI PAYLAŞTI Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan ünlü oyuncu, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken sosyal medyada çok konuşulan mutfaktaki alışkanlığını da paylaştı.