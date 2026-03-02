Pelin Karahan’dan olay yaratan tarif: Peynirin üzerine kahve serpti
Özel hayatıyla gündemde olan Pelin Karahan, bu kez mutfaktaki sıra dışı önerisiyle çok konuşuldu. Katıldığı programda kaşar peynirinin üzerine Türk kahvesi ve bal eklenmesini tavsiye eden oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. Tarifi duyan sunucu Ceyda Düvenci şaşkınlığını gizleyemedi.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Pelin Karahan, Ceyda Düvenci'nin programında peynir, Türk kahvesi ve bal kombinasyonunu paylaştı.
- Karahan, eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpip bal eklemeyi önerdi.
- Programda paylaşılan tarif sosyal medyada viral oldu.
- Tarif, sosyal medya kullanıcıları arasında olumlu ve olumsuz tepkiler aldı.
Son olarak Kirli Sepeti dizisinde izleyici karşısına çıkan Pelin Karahan, bu kez gastronomik bir çıkışla gündeme geldi.
MUTFAKTAKİ ALIŞKANLIĞINI PAYLAŞTI
Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan ünlü oyuncu, kariyeri ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken sosyal medyada çok konuşulan mutfaktaki alışkanlığını da paylaştı.
ŞAŞIRTAN KOMBİNASYON
Daha önce yemek programı sunuculuğu da yapan Karahan, özellikle peynir tabaklarında uyguladığı farklı formülü anlattı. Karahan, "Eski veya taze kaşar peynirinin üzerine toz Türk kahvesi serpiştirin ve son dokunuş olarak bal ilave edin."şeklinde ifade etti.
STÜDYODA ŞAŞKINLIK
Bu üçlü kombinasyonun damakta benzersiz bir aroma bıraktığını savunan oyuncu, stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yarattı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Programın yayınlanmasının ardından tarif kısa sürede viral oldu. Bazı kullanıcılar öneriyi"yeni nesil gurme lezzeti"olarak değerlendirip denemek istediklerini belirtirken, bazıları ise peynir ve kahvenin bir arada düşünülmesini"fazla iddialı"buldu.