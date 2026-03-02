Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk ciddi adımı attı: Ev sahibiyle kriz çıktı
Popçu Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile düğün hazırlığına başladı. Evlendikten sonra oturmak için 60 milyonluk bir villayı beğendi. Ancak ev sahibiyle kriz çıkınca ünlü çift hayallerindeki evi alamadı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Hazal Subaşı cephesinde düğün çanları iyiden iyiye duyulmaya başladı.
İLK CİDDİ ADIMI ATTILAR
Aşkları doludizgin devam eden ünlü çift, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. İddialara göre ikili, rotayı İstanbul'un gözde semtlerinden Zekeriyaköy'e çevirdi.
İMZADA PÜRÜZ ÇIKTI
Ufuk Özcan'ın haberine göre tüm arkadaşları bu bölgede oturan Oguzhan Koç ve Hazal Subaşı, tam 60 milyon TL'lik havuzlu, bahçeli, oyun odası olan bir villayı mercek altına almış. Tam "Evim evim güzel evim" dedirtecek cinsten! Ancak iş imzaya gelince küçük bir pürüz çıkmış.
NİKAH MASASINA OTURMAK YOK
Çift evi çok beğense de ev sahibiyle bir konuda anlaşma sağlanamamış. Fiyat mı yükseldi, ödeme planı mı uymadı bilinmez... Ama öğrenilen bilgilere göre o villa şimdilik hayal olmuş. Moraller bozuk mu? Asla!
ÖNCE YUVA SONRA DÜĞÜN
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı cephesi arayışa hız kesmeden devam ediyor. İstedikleri gibi, içine sinen bir evi bulur bulmaz dayayıp döşeyecekler. Dekorasyonun her detayıyla bizzat ilgileneceklermiş. Yakın çevrelerinin söylediğine göre, ev işi tamamlanmadan nikah masasına oturmak yok!
Önce yuva, sonra düğün. Anlaşılan o ki bu aşk yaz bitmeden yeni bir sayfa açacak...