Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk ciddi adımı attı: Ev sahibiyle kriz çıktı

Çift evi çok beğense de ev sahibiyle bir konuda anlaşma sağlanamamış. Fiyat mı yükseldi, ödeme planı mı uymadı bilinmez... Ama öğrenilen bilgilere göre o villa şimdilik hayal olmuş. Moraller bozuk mu? Asla!

ÖNCE YUVA SONRA DÜĞÜN

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı cephesi arayışa hız kesmeden devam ediyor. İstedikleri gibi, içine sinen bir evi bulur bulmaz dayayıp döşeyecekler. Dekorasyonun her detayıyla bizzat ilgileneceklermiş. Yakın çevrelerinin söylediğine göre, ev işi tamamlanmadan nikah masasına oturmak yok!

Önce yuva, sonra düğün. Anlaşılan o ki bu aşk yaz bitmeden yeni bir sayfa açacak...