Kadir İnanır'ın "yaşaması mucize": Yeğeni sağlık durumu hakkında konuştu I "Yüzde 50 felç kalabilirdi"
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği ciddi sağlık sorunlarının ardından dostlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Beyin damarına pıhtı atması sonrası uzun süre tedavi gören sanatçının hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Yeğeni Levent İnanır, “Doktorları ‘Yaşaması mucize’ diyor” sözleriyle süreci anlattı.
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Kadir İnanır, önceki akşam Göztepe'deki bir restoranda iş insanı dostlarıyla iftar yaptı.
"HAYATİ TEHLİKESİ KALMADI"
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili konuşan Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:
Dayımın hayati tehlikesi kalmadı. Kötü evreleri atlattı, şimdi sadece fizik tedavi görüyor. Doktoru Uğur Türe, 'İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi' dedi. Ben de dayıma 'Yaptığın yardımlar sana böyle döndü' diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları 'Yaşaması mucize' diyor.
YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ YILDIZI
15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, Türk sinemasının en güçlü erkek oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı.
ASIL ÇIKIŞINI KARA GÖZLÜM FİLMİNDE YAPTI
1968 yapımı Yedi Adım Sonra filmiyle sinemaya adım atan İnanır, asıl çıkışını 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile başrolü paylaşarak yaptı.
SAYISIZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Yudum Sevgi, Yılanların Öcü ve Tatar Ramazan gibi birçok önemli yapımda rol alan sanatçı, sayısız ödüle layık görüldü.
182 SİNEMA FİLMİ VE 7 TELEVİZYON DİZİSİ
Toplam 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır, güçlü ve onurlu karakterleri canlandırmasıyla Türk sinemasında özel bir yere sahip oldu.
FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Zorlu sağlık sürecini geride bırakmaya çalışan usta oyuncunun fizik tedavisinin devam ettiği öğrenildi.