Kadir İnanır'ın "yaşaması mucize": Yeğeni sağlık durumu hakkında konuştu I "Yüzde 50 felç kalabilirdi"

Kadir İnanır / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

"HAYATİ TEHLİKESİ KALMADI"

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili konuşan Levent İnanır, şu ifadeleri kullandı:

Dayımın hayati tehlikesi kalmadı. Kötü evreleri atlattı, şimdi sadece fizik tedavi görüyor. Doktoru Uğur Türe, 'İki pıhtı sağa attı, sola da bir tane atınca dengelenmiş oldu. Yüzde 50 felç kalabilirdi' dedi. Ben de dayıma 'Yaptığın yardımlar sana böyle döndü' diyorum. Direniyor, hiç bırakmadı kendini. Doktorları 'Yaşaması mucize' diyor.