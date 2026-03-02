Getiğimiz yıl akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan'dan duygusal itiraf: "Saç getirin bana dedim"

Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan

"ABLAMI HEP YANIMDA HİSSETTİM"

Sanatçı, bu zorlu dönemde en büyük desteği ailesinden aldığını dile getirdi.

Pekkan, "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım da çok iyi destek verdiler ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor."dedi.