Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalanan Semiramis Pekkan'dan duygusal itiraf: "Saç getirin bana dedim"
Geçtiğimiz yıl akciğer kanserine yakalandığını açıklayan Semiramis Pekkan, tedavi sürecinde yaşadığı zorlu anları anlattı. “Her şeyi kabullenen biriyim ama saçım bir gecede dökülünce sarsıldım” diyen sanatçı, yaşadığı paniği paylaştı. Pekkan, bu süreçte en büyük desteği ablası Ajda Pekkan’dan gördüğünü söyledi.
- Akciğer kanseri tedavisi gören Semiramis Pekkan, hastalık sürecini bir YouTube programında anlattı.
- Pekkan, hastalığı öğrendiğinde hastane tarafından psikolojik destek için doktora yönlendirildiğini belirtti.
- Sanatçı, tedavi sürecinde en büyük desteği ablası ve 3-4 yakın dostundan aldığını ifade etti.
- Pekkan, tedavi sırasında saçlarının dökülmesiyle büyük şok yaşadığını açıkladı.
- Yorgunluğun tedavi sürecindeki en zorlayıcı etkilerden biri olduğunu belirten sanatçı, hastalık sürecine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan, yaşadıklarını bir YouTube programında anlattı.
PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN DOKTORA YÖNLENDİRİLDİ
Hastalığını ilk öğrendiğinde hastane tarafından psikolojik destek için bir doktora yönlendirildiğini belirten Pekkan, süreci kabullenerek ilerlediğini ifade etti.
"SİZİN İHTİYACINIZ YOK BANA"
Pekkan, "Ben bir şeyi kötü ya da iyi geldiği zaman kabul ediyorum ve oradan yola çıkıyorum. Kafamı bu mevzuda doğru yönlendirdiğim için 'Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana' dedi."şeklinde yaşadıklarını dile getirdi.
"ABLAMI HEP YANIMDA HİSSETTİM"
Sanatçı, bu zorlu dönemde en büyük desteği ailesinden aldığını dile getirdi.
Pekkan, "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım da çok iyi destek verdiler ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor."dedi.
"SAÇ GETİRİN BANA DEDİM"
Tedavi sürecinde güçlü durmaya çalışsa da zaman zaman ciddi sarsıntılar yaşadığını itiraf eden Pekkan, en büyük şoku saçlarının dökülmesiyle yaşadığını söyledi.
Pekkan, şu sözleri ifade etti:
Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'tamam bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun.
HASTALIĞIN SÜRECİNE SAYGI
Yorgunluğun da en zorlayıcı etkilerden biri olduğunu belirten sanatçı, "İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım"diyerek sözlerini tamamladı.