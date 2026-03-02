Ebru Şahin ile Cedi Osman’dan “boy farkı” sorularına yanıt: "Sorunumuz yok"

"BOY SORUNUMUZ YOK" Evlilikleriyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıt veren Şahin, "Evlilik güzel gidiyor, boy sorunumuz yok. 1.85 ve 1.55 biri de aynı bizde aynıyız öyle düşünebilirsiniz.Yeni projelerim var, okuduğum işler var. İnşallah olursa sizinle de paylaşırım" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK" Milli basketbolcu Cedi Osman ise yoğun maç temposuna dikkat çekerek "Bu aralar milli maçlarımız var, dün Sırbistan'daydık, önemli bir galibiyet aldık. Bugün de döndük, yakın arkadaşımız Selim Bayraktar'a destek olmaya geldik" dedi.

SIK SORULAN SORULAR ▶ Ebru Şahin ile Cedi Osman nasıl tanıştı? Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Çeşme'de tanıştığı konuşuluyor. İkili, Alaçatı'da ortak arkadaş ortamında bir araya geldi ve sonrasında birlikte yemek yiyerek yakınlaşmaya başladı. ▶ İlişkilerini başta gizlediler mi? Evet. İlk zamanlarda aralarında bir şey olmadığını dile getirdiler. Ancak birlikte görüntülenmelerinin ardından aşklarını daha fazla saklamadılar ve ilişkilerini göz önünde yaşamaya başladılar.

▶ Ebru Şahin hangi diziyle çıkış yaptı? Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. ▶ Cedi Osman hangi NBA takımında oynadı? Cedi Osman, NBA'de Cleveland Cavaliers forması giydi ve milli takımın önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekti.