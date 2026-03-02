Buse Terim'den duygusal şubat ayı paylaşımı: "Ciddi sınavlar verdiğim bir dönemdi"

"CİDDİ SINAVLAR VERDİĞİM BİR DÖNEMDİ"

Buse Terim şubat ayında yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi:

Bir ay daha bitti, Şubat da geride kaldı. Yine bir ayın yarısını dağlarda geçirmişiz. Mart da belli ki böyle geçecek. Kolay bir ay oldu diyemem. Annelik anlamında gerçekten ciddi sınavlar verdiğim, mental olarak çok yorulduğum bir dönemdi. Ama içimdeki güce tutunup yeni aya devam ediyorum. Hoş geldin Mart.