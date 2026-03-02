Buse Terim'den duygusal şubat ayı paylaşımı: "Ciddi sınavlar verdiğim bir dönemdi"
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, boşanma sonrası yaşadığı zorlu süreci anlattı. Şubat ayının kendisi için mental olarak yıpratıcı geçtiğini söyleyen Terim, özellikle annelik konusunda “ciddi sınavlar verdiğini” ifade etti. Yeni aya umutla başladığını belirten Terim, “İçimdeki güce tutunuyorum” dedi.
- Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile olan 10 yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandırdı.
- İki çocuk annesi Buse Terim, Şubat ayında annelik konusunda zorlu bir dönem geçirdiğini sosyal medyadan paylaştı.
- Terim, zamanının büyük kısmını dağlarda geçirdiğini ve mental olarak yorucu bir süreçten geçtiğini belirtti.
2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenen ve 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandıran Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇTI
İki kız çocuğu annesi olan Terim, boşanma sonrası hayatında yeni bir sayfa açarken yaşadığı duygusal dalgalanmaları da takipçileriyle paylaştı.
"CİDDİ SINAVLAR VERDİĞİM BİR DÖNEMDİ"
Buse Terim şubat ayında yaşadıklarını şu şekilde dile getirdi:
Bir ay daha bitti, Şubat da geride kaldı. Yine bir ayın yarısını dağlarda geçirmişiz. Mart da belli ki böyle geçecek. Kolay bir ay oldu diyemem. Annelik anlamında gerçekten ciddi sınavlar verdiğim, mental olarak çok yorulduğum bir dönemdi. Ama içimdeki güce tutunup yeni aya devam ediyorum. Hoş geldin Mart.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK VE YORUM
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buse Terim'in paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun destek ve yorum aldı.