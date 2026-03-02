Burçin Terzioğlu'nun 40 yıllık oyunculuk kariyeri: "Türkiye'de tek çıkmışım"

"SET BENİM YAŞAM ALANIM" Çalışmadığı dönemlerde kendini mutsuz hissettiğini dile getiren Terzioğlu,"Set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, orada büyüdüm. Ne kadar yorulsam da çok mutlu oluyorum"dedi.

KARAKTER SEÇİMİNE DİKKAT EDİYOR Oyuncu, karakter seçerken nelere dikkat ettiğini de şu sözlerle anlattı: Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanlara etkisi benim için önemli. İnsanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, kötü olanı normalleştirmeyen hikayeleri tercih ediyorum. Kadına ya da insana şiddetin normalleştirilmediği projelerde yer almaya çalışıyorum.

"YAŞLAN BE KADIN DİYORLAR" 45 yaşındaki oyuncu, genç görünümüyle ilgili esprili bir açıklama yaptı. Terzioğlu,"Genetik ama kendime de iyi bakıyorum. Glüten, süt ürünü ve şeker yemiyorum. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkarım. Saat 22.30'da yatar, 06.00'da uyanırım. Uykuyu seviyorum." şeklinde ifade etti.