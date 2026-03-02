Burçin Terzioğlu'nun 40 yıllık oyunculuk kariyeri: "Türkiye'de tek çıkmışım"
Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen Burçin Terzioğlu, kariyerinde 40 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu, çocuk yaşta başlayıp hiç ara vermeden mesleğini sürdüren tek isim olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını söyledi. “Set benim yaşam alanım” diyen Terzioğlu, karakter seçimindeki hassasiyetini de anlattı.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Burçin Terzioğlu, Türkiye'de çocuk yaşta başlayıp hiç ara vermeden oyunculuğa devam eden tek isim olduğunu açıkladı
- 45 yaşındaki oyuncu, set ortamını yaşam alanı olarak gördüğünü ve çalışmadığı dönemlerde mutsuz olduğunu belirtti
- Terzioğlu, karakter seçimlerinde şiddetin normalleştirilmediği ve insanları ayrıştırmayan projeleri tercih ettiğini vurguladı
- Genç görünümünü genetik faktörlerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam tarzına borçlu olduğunu ifade etti
Youtube programına konuk olan Burçin Terzioğlu, hem kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
"YILLARIM SETTE GEÇTİ"
"Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim" diyen oyuncu, sendikadan aldığı bir araştırma sonucunu da ilk kez paylaştı.
TÜRKİYE'DE TEK
Terzioğlu, "Dünya genelinde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye'de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hala devam ettiren tek isim benmişim. Duyduğumda şaşırdım, hoşuma da gitti tabii." şeklinde ifade etti.
"SET BENİM YAŞAM ALANIM"
Çalışmadığı dönemlerde kendini mutsuz hissettiğini dile getiren Terzioğlu,"Set gerçekten benim yaşam alanım. Oraya doğdum, orada büyüdüm. Ne kadar yorulsam da çok mutlu oluyorum"dedi.
KARAKTER SEÇİMİNE DİKKAT EDİYOR
Oyuncu, karakter seçerken nelere dikkat ettiğini de şu sözlerle anlattı:
Seçeceğimiz karakterlerin eylemleri ve insanlara etkisi benim için önemli. İnsanları ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, kötü olanı normalleştirmeyen hikayeleri tercih ediyorum. Kadına ya da insana şiddetin normalleştirilmediği projelerde yer almaya çalışıyorum.
"YAŞLAN BE KADIN DİYORLAR"
45 yaşındaki oyuncu, genç görünümüyle ilgili esprili bir açıklama yaptı. Terzioğlu,"Genetik ama kendime de iyi bakıyorum. Glüten, süt ürünü ve şeker yemiyorum. Spor yapıyorum, erken yatıp erken kalkarım. Saat 22.30'da yatar, 06.00'da uyanırım. Uykuyu seviyorum." şeklinde ifade etti.
"FLÖRTÖZ DEĞİLİM"
Terzioğlu ayrıca flörtöz biri olmadığını da sözlerine ekledi.
Burçin Terzioğlu, çocuk oyuncu olarak yer aldığı Perihan Abla dizisinden bu yana kesintisiz sürdürdüğü kariyeriyle Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimleri arasında yer alıyor.