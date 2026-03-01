Seda Sayan’dan Safiye Soyman'a duygusal doğum günü notu: “Canım bacım, sen hep gül”
Magazin dünyasının örnek dostluklarından biri olan Safiye Soyman ile Seda Sayan, 30 yıllık arkadaşlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sayan, yakın dostunun doğum gününü sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. “Canım bacım” sözleriyle başlayan mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı.
- Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın dostlukları 30 yılı geride bıraktı.
- Seda Sayan, Safiye Soyman'ın doğum günü için sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
- İkilinin samimi paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Türk müziğinin iki güçlü ve renkli ismi Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnedeki başarılarıyla değil, özel hayatlarındaki sıkı dostluklarıyla da adlarından söz ettiriyor.
30 YILI GERİDE BIRAKTILAR
Magazin dünyasında dostlukların sık sık sınandığı bir ortamda, tam 30 yılı geride bırakan bu arkadaşlık takdir toplamaya devam ediyor.
"SEN HEP GÜL"
Son olarak Safiye Soyman'ın yeni yaşı için duygusal bir paylaşım yapan Seda Sayan, birlikte çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Sayan mesajında, "Canım bacım, Safişim… İyi ki doğmuşsun. Doğum günün sana tüm güzellikleri getirsin inşallah. Hep birlikte sağlıklı, mutlu, neşeli günlere… Sen hep gül." ifadelerini kullandı.
"GERÇEK ARKADAŞLIK"
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, hayranlarını da duygulandırdı. İkilinin samimi halleri ve yıllara meydan okuyan dostluğu, sosyal medyada "gerçek arkadaşlık" yorumlarıyla gündem oldu.