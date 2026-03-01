Seda Sayan’dan Safiye Soyman'a duygusal doğum günü notu: “Canım bacım, sen hep gül”

Hızlı Özet Göster Safiye Soyman ve Seda Sayan'ın dostlukları 30 yılı geride bıraktı.

Seda Sayan, Safiye Soyman'ın doğum günü için sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

İkilinin samimi paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türk müziğinin iki güçlü ve renkli ismi Safiye Soyman ile Seda Sayan, sadece sahnedeki başarılarıyla değil, özel hayatlarındaki sıkı dostluklarıyla da adlarından söz ettiriyor.

Seda Sayan ve Safiye Soyman / Fotoğraf Takvim arşivden alınmıştır. 30 YILI GERİDE BIRAKTILAR Magazin dünyasında dostlukların sık sık sınandığı bir ortamda, tam 30 yılı geride bırakan bu arkadaşlık takdir toplamaya devam ediyor.