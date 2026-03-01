Mesut Özil'den Vav TV'de Başkan Erdoğan'a teşekkür: Bu algıyı kırdı Allah ondan razı olsun

Futbolu bıraktıktan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya ve kitaplara daha fazla vakit ayırdığını ifade eden Özil, bir yıl içinde futbol akademisi açmayı planladığını açıkladı.

Eski futbolcu Mesut Özil, önceki gece VAV TV'de yayınlanan Sahur Sevinci programına katıldı. Hasan Basri Karadeniz ve Prof. Dr. İrfan Gündüz ile sohbet eden Özil, futbolculuk döneminden hayallerine, eşi Amine Gülşe ve aile hayatına kadar samimi açıklamalar yaptı. Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre işte Özil'in programda söylediklerinden satır başları:

"GURBETÇİ OLARAK BİZİ BİR KÖŞEYE KOYMUŞLARDI"

🔴Almanya'da gurbetçi olarak bizi bir köşeye koymuşlardı. Yaşadığımız yerde daha çok yabancılar vardı. Multi kulti diye ifade ederlerdi. Biz o çok çeşitlilik içinde kültürümüzü birlik beraberlik sağlayarak yaşatmaya çalıştık. Sürekli aile büyüklerimizle bir araya gelip giderdik. Bunu sağlamakta da annem çok önemli rol oynadı. Küçük yaşta benim futbolcu olacağım belliydi.

"KİŞİLİĞİNİ ASLA KAYBETME"

🔴Annem bize hep şöyle derdi: "Bir gün şöhreti ve makamı kazandığında kişiliğini asla kaybetme. Kazandığın parayı kendine bilme, paylaşmayı bil. Sadece ailene, sevdiklerine değil dünyanın her yerinde yardıma ihtiyacı olanlarla paylaş."

Ben de bu sözlere inanarak anneme de hayırlı evlat olmak amacıyla çalıştım. Bunları gönülden yaptığım için çok mutluyum. Beni bugün Mesut Özil yapan karakter olarak, kariyer olarak bir yere gelmemi sağlayan kişi annemdir.