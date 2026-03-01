Nebahat Çehre'den hayatının film yapılmasına dair net çıkış: "Kimsenin de oynamasını istemem"

Nebahat Çehre / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

"FARKLI BİR KARAKTER OYNAMAK İSTİYORUM"

"Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Çehre, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu sonrası gelen teklifleri kabul etmediğini belirterek,"Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen teklifleri kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum"ifadelerini kullandı.