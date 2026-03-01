Nebahat Çehre'den hayatının film yapılmasına dair net çıkış: "Kimsenin de oynamasını istemem"
Türk sinemasının sevilen oyuncusu Nebahat Çehre, projeler ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Muhteşem Yüzyıl” ve “Aşk-ı Memnu” sonrası gelen teklifleri geri çevirdiğini söyleyen Çehre, “Farklı bir karakter oynamak istiyorum” dedi. Usta sanatçı, hayatının film yapılması fikrine ise kesin bir dille karşı çıktı.
Yeşilçam'dan günümüz televizyon dizilerine uzanan kariyeriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, yeni projelere mesafeli yaklaştığını açıkladı.
"FARKLI BİR KARAKTER OYNAMAK İSTİYORUM"
"Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Çehre, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu sonrası gelen teklifleri kabul etmediğini belirterek,"Bazı roller benim üzerime yapıştı kaldı. O projelerden sonra gelen teklifleri kabul etmedim. Farklı bir rol, farklı bir karakter oynamak istiyorum"ifadelerini kullandı.
"HAYATIMIN FİLM OLMASINI İSTEMİYORUM"
Usta oyuncu, "Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz?"sorusunu yanıtladı. Çehre, "Hayır, hayatımın film olmasını istemiyorum. Kimsenin de oynamasını istemem."şeklinde ifade etti.
TÜRKİYE GÜZELİ'NDEN YEŞİLÇAM YILDIZINA
15 Mart 1944'te Samsun'da doğan Nebahat Çehre, 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurdu. 1961'de "Yaban Gülüm" filmiyle sinemaya adım atan sanatçı, kısa sürede Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline geldi.
1960'lı yıllarda Yılmaz Güney ile hem sinemada hem özel hayatında yolları kesişen Çehre, 1967'de evlenmiş ancak bu birliktelik uzun sürmemişti.
SAHNE YILLARI VE UNUTULMAZ ŞARKI
1970'lerde sahneye yönelen sanatçı, müzik kariyerinde de iz bıraktı. Zeki Müren'in desteğini alan Çehre'nin, Sezen Aksu bestesi "Büklüm Büklüm" şarkısı hafızalara kazındı.
2000'li yıllarda televizyona güçlü bir dönüş yapan Çehre, "Aşk-ı Memnu"daki Firdevs Yöreoğlu ve "Muhteşem Yüzyıl"daki Valide Sultan rolleriyle yeni kuşağın da hayranlığını kazandı.
MERAK EDİLENLER
Nebahat Çehre estetik yaptırdı mı?
Usta oyuncu verdiği son röportajda estetiğe karşı olduğunu ve kendi yüzündeki çizgileri sevdiğini açıkça ifade etmiştir.
Nebahat Çehre kaç yaşında?
1944 doğumlu olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 82 yaşındadır.
Nebahat Çehre Türkiye Güzeli mi?
Evet, 1959 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli unvanını almıştır.