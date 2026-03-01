İran füzesi Burj Al Arab yakınlarına isabet etti: Ünlüler Dubai’de mahsur kaldı I Bölgeden peş peşe paylaşımlar

İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, Hofit Golan ve Laura Anderson gibi isimler sosyal medyadan güvende olduklarını duyurdu.

İran'ın misilleme saldırısında atılan füzelerden biri Dubai'deki lüks bir otele isabet etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran da misilleme yaptı.

Atılan füzelerden birinin Dubai'de bulunan lüks bir otele isabet etti. Kentin simge yapılarından Burj Al Arab çevresine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, şehir genelinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Dubai'de bulunan çok sayıda ünlü isim de yaşanan gelişmelerle ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.