İran füzesi Burj Al Arab yakınlarına isabet etti: Ünlüler Dubai’de mahsur kaldı I Bölgeden peş peşe paylaşımlar
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. İran füzesi, Dubai’nin simge noktalarından Palm Jumeirah bölgesindeki lüks otel çevresine isabet etti. Patlama seslerinin şehir genelinde duyulduğu belirtilirken, Dubai’de bulunan ünlü isimler art arda paylaşımlar yaptı. Bazı uçuşların iptal edildiği ve çok sayıda kişinin kentte mahsur kaldığı bildirildi.
- İran'ın misilleme saldırısında atılan füzelerden biri Dubai'deki lüks bir otele isabet etti.
- Dubai genelinde patlama sesleri duyulurken, Burj Al Arab çevresindeki görüntüler sosyal medyada yayıldı.
- Çok sayıda ünlü ismin uçuşları iptal edilirken, bazıları otellerinde mahsur kaldı.
- İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, Hofit Golan ve Laura Anderson gibi isimler sosyal medyadan güvende olduklarını duyurdu.
- Dubai'deki patlamalar ve roket saldırıları nedeniyle kent genelinde panik yaşandı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran da misilleme yaptı.
Atılan füzelerden birinin Dubai'de bulunan lüks bir otele isabet etti. Kentin simge yapılarından Burj Al Arab çevresine ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, şehir genelinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Dubai'de bulunan çok sayıda ünlü isim de yaşanan gelişmelerle ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.
"ROKETLERİ VE PATLAMALARI GÖREBİLİYORUM"
Dubai'ye indikten yalnızca saatler sonra otel balkonundan roket ve patlama görüntülerini paylaşan Hofit Golan, Instagram hesabında şu ifadeleri kullandı:
Uçuşlarımız gökyüzü kapandığı için yönlendirildikten sonra eve geldim ve Palm'in dumanla kaplandığını gördüm. Balkonumdan roketleri ve patlamaları görebiliyorum! Şehrin farklı yerlerinde de patlama sesleri duyuluyor. Lütfen güvende kalın.
"SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"
İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison, eşi Ercan Ramadan ile birlikte güvende olduklarını ancak endişeli olduklarını açıkladı. Sydney'e uçmaları planlanan çiftin uçuşu iptal edildi.
Pattison şu sözleri paylaştı:
Bu akşam Sydney'e uçacaktık. Ancak birçok kişi gibi uçuşumuz iptal edildi ve fiilen Dubai'de mahsur kaldık. Otelimizdeyiz ve güvende olduğumuz söylendi. Durum korkutucu, sosyal medyada dolaşan görüntüler de endişe verici. Sakin kalmaya çalışıyoruz ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmiyoruz
"KORKUNÇ BİR DURUM"
Reality şov yıldızı Laura Anderson da iki yaşındaki kızı Bonnie ile birlikte patlamaların ortasında kaldı. Anderson, sosyal medya hesabından"Korkunç bir durum. Bonnie ve ben iyiyiz" şeklinde paylaşım yaptı.
"GÜVENDE KALIN"
Dubai'ye bu yıl taşınan iş insanı ve televizyon yüzü Luisa Zissman ise evinden çok sayıda patlama sesi duyduğunu belirterek takipçilerine "güvende kalın"çağrısı yaptı.
EVİNİN ÜZERİNDEN ROKETLER GEÇTİ
"Love Island" yarışmasıyla tanınan Arabella Chi da evinin üzerinden roketlerin geçtiği anları paylaştı.
"BİR BOMBANIN PATLAMA SESİNİ DUYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM
İş insanı Petra Ecclestone ve eşi Sam Palmer'ın da çocuklarıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kaldığı öğrenildi.
Fenomen Sophia Peschisolido ise yaşadığı korku dolu anları"Bir bombanın patlama sesini duyacağımı hiç düşünmezdim. Çok korkutucu"şeklinde dile getirdi.