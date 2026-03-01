Esra Dermancıoğlu’nun kilo verme sırrı: “Saat 17.00’den sonra yemiyorum”
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, verdiği 17 kiloyla adeta bambaşka biri oldu. Etiler’de görüntülenen oyuncu, zayıflama sırrını “Saat 17.00’den sonra yemek yemeyi kestim” sözleriyle açıkladı. Sadece diyet yaptığını belirten Dermancıoğlu’nun fit hali dikkat çekti.
Magazin dünyasında son dönemde esen "zayıflama" rüzgarına Esra Dermancıoğlu da katıldı.
"TAM 17 KİLO GİTTİ"
Fazla kilolarından kurtulan 56 yaşındaki oyuncu, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Verdiği kilolar hakkında konuşan Dermancıoğlu, uyguladığı yöntemi şu sözlerle anlattı:
"Saat 17.00'den sonra yemek yemeyi kestim. Tam 17 kilo gitti. Sadece diyet yapıyorum."
SON HALİ ÇOK KONUŞULDU
Basit ama disiplinli bir beslenme programı uyguladığını belirten oyuncunun yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
Oyunculuk kariyerine konuk rollerle başlayan Esra Dermancıoğlu, asıl çıkışını Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde canlandırdığı "Mukaddes" karakteriyle yaptı.
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
Ardından Galip Derviş, Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova ve Hudutsuz Sevda gibi birçok yapımda rol aldı.
REFİA ADINDA BİR KIZI VAR
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncunun, oyuncu olmasını istemeyen eşinden boşandığı ve bu evlilikten Refia adında bir kızı olduğu biliniyor.