Esra Dermancıoğlu’nun kilo verme sırrı: “Saat 17.00’den sonra yemiyorum”

Oyunculuk kariyerine konuk rollerle başlayan Esra Dermancıoğlu, asıl çıkışını Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde canlandırdığı "Mukaddes" karakteriyle yaptı.

Ardından Galip Derviş, Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova ve Hudutsuz Sevda gibi birçok yapımda rol aldı.

REFİA ADINDA BİR KIZI VAR

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncunun, oyuncu olmasını istemeyen eşinden boşandığı ve bu evlilikten Refia adında bir kızı olduğu biliniyor.