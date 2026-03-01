Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi İstanbul'u keşfe çıktı: “Türkiye her şeye sahip”
Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, dünya turu kapsamında İstanbul’a geldi. Taksim’den Kapalı Çarşı’ya yürüyerek canlı yayın yapan Achi, Türkiye’ye hayran kaldığını söyledi. “Türkiye’ye mutlaka gelmelisiniz” diyen fenomen isim, Türkiye'nin farklı şehirlerini de ziyaret edeceğini açıkladı. Achi, "Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip" şeklinde konuştu.
- İçerik üreticisi Marvin Achi, dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret ederek Taksim'den Kapalı Çarşı'ya kadar olan gezisini canlı yayında paylaştı
- Achi, Türkiye gezisi kapsamında Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya'yı da ziyaret edeceğini açıkladı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marvin Achi'nin Türkiye gezisine rehber ve koruma desteği sağladı
- Türk içerik üreticisi Ediz Özcan, Achi'nin ziyaretini organize ederek Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkıda bulundu
Ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri tanımak için çıktığı Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret etti.
İSTANBUL'UN GÜZELLİKLERİNİ ANLIK OLARAK PAYLAŞTI
Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un güzelliklerini anlık olarak canlı yayından takipçileriyle paylaştı.
"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"
Gezi kapsamında Türkiye'nin farklı illerini de ziyaret edeceğini söyleyen Achi,"Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip"dedi.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİĞİNİ BELİRTTİ
Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.
TÜRKİYE'DE TURA DEVAM EDECEĞİNİ DİLE GETİRDİ
Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaştı. Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.
"TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ"
İçerik Üreticisi Marvin Achi, şu sözleri ifade etti:
Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım. Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum.
"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ"
Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, "Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz. Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek" diye konuştu.