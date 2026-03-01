Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi İstanbul'u keşfe çıktı: “Türkiye her şeye sahip”

"TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ"

İçerik Üreticisi Marvin Achi, şu sözleri ifade etti:

Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım. Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum.