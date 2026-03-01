Çağla Şıkel oğlu Uzay’ın yeni yaşını kutladı: "Şansın bahtın yolun açık olsun"
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay’ın doğum gününü kutladığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen Uzay için yazdığı sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şıkel, "Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın” şeklinde not düştü.
- Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 2008'deki evliliklerinden olan oğulları Uzay'ın doğum günü kutlandı.
- Çağla Şıkel, oğlu Uzay için ailesi ve arkadaşlarıyla özel bir doğum günü partisi düzenledi.
- Şıkel, doğum günü kutlamasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
- 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam ediyor.
Magazin dünyasının örnek ebeveynlerinden olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocukları dünyaya gelmişti.
ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR
2015 yılında yollarını ayıran ikili, çocukları söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeye devam ediyor.
KÜÇÜK OĞLUNUN YENİ YAŞINI KUTLADI
Annelik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, bu kez küçük oğlu Uzay'ın yeni yaşını kutladı. Ailesi ve arkadaşlarıyla özel bir doğum günü partisi organize eden ünlü sunucu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ VARSIN UZAY'IM"
Şıkel, "İyi ki doğdun iyi ki varsın Uzay'ım… Seni çok seviyorum, seni çok seviyoruz. Şansın bahtın yolun açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın."şeklinde not düştü.
"ANNE SEVGİSİ BAMBAŞKA"
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, hayranlarından"Anne sevgisi bambaşka"ve "Ne kadar güzel sözler"yorumları aldı. Çağla Şıkel'in oğluna duyduğu sevgi bir kez daha gözler önüne serildi.