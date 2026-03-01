Baturalp Bekar’dan sevgilisi Nilperi Şahinkaya'ya sürpriz: "Güzel bir anı biriktireceğimiz bir düğün olur"
Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın tiyatro prömiyerinde konuşan yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar, evlilik planlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Yakın zamanda sürpriz var ama Nilperi’ye söylemeyin” sözleri magazin gündemine damga vurdu. İlişkilerinin çok güzel gittiğini belirten Bekar, düğünle ilgili hayallerini de paylaştı.
- Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın tiyatro projesinin prömiyeri gerçekleşti.
- Yönetmen Baturalp Bekar, sevgilisi Şahinkaya'nın oyununu izlemeye geldi.
- Bekar, yakın zamanda Şahinkaya'ya bir sürprizi olduğunu açıkladı.
- Çift, mütevazi bir sahil kasabası düğünü planladıklarını belirtti.
- Evlilik hazırlıklarının küçük adımlarla ilerlediği ifade edildi.
Nilperi Şahinkaya, oyuncusu olduğu tiyatro projesinin prömiyerini gerçekleştirdi. Güzel oyuncuyu bu özel gecede yönetmen sevgilisi Baturalp Bekar yalnız bırakmadı.
"BENDE SİZLER KADAR MERAKLIYIM"
Oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekar, heyecanını gizleyemedi. "Çok güzel bir oyun olacak. Bende sizler kadar meraklıyım. Provalara bile katılmadım o yüzden merak ediyorum" diyerek destek mesajı verdi.
"NİLPERİ'YE SÖYLEMEYİN SAKIN"
Ancak asıl dikkat çeken açıklama ilişkileriyle ilgili oldu. Bekar,"İlişkimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda. Bunu size söyleyemem ama özelden söylerim yakın zamanda var. Sürpriz var ama Nilperi'ye söylemeyin sakın. Sürprizi bozulmasın ama yakın zamanda" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK SORULARINA KAÇAMAK YANIT
Evlilik sorularına da kaçamak ama umut veren yanıtlar veren Bekar, düğün hazırlıklarının henüz netleşmediğini ancak küçük küçük adımların atıldığını belirtti.
"GÜZEL BİR ANI BİRİKTİRECEĞİMİZ BİR DÜĞÜN"
Bekar, düğün hayalini ise "Kır düğünü, yurt dışı düğünü hariç daha sahil kasabasında, daha biz bize arkadaşlarla, dostlarımızla, daha mütevazi ama çok sevdiklerimizle beraber geçireceğimiz güzel bir anı biriktireceğimiz bir düğün olur diye düşünüyorum."şeklinde anlattı.
Bekar'ın sözleri, ünlü çiftin yakın zamanda evlilik yolunda önemli bir adım atabileceği şeklinde yorumlandı.