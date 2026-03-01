Baturalp Bekar’dan sevgilisi Nilperi Şahinkaya'ya sürpriz: "Güzel bir anı biriktireceğimiz bir düğün olur"

Oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekar, heyecanını gizleyemedi. "Çok güzel bir oyun olacak. Bende sizler kadar meraklıyım. Provalara bile katılmadım o yüzden merak ediyorum" diyerek destek mesajı verdi.

"NİLPERİ'YE SÖYLEMEYİN SAKIN"

Ancak asıl dikkat çeken açıklama ilişkileriyle ilgili oldu. Bekar,"İlişkimiz çok güzel gidiyor, her şey yolunda. Bunu size söyleyemem ama özelden söylerim yakın zamanda var. Sürpriz var ama Nilperi'ye söylemeyin sakın. Sürprizi bozulmasın ama yakın zamanda" ifadelerini kullandı.