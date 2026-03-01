ABD'li aktris Susan Sarandon Filistin'e verdiği desteği yüksek sesle dile getirdi: “Gazze’yi savundum ABD’de film çekmem engellendi”

"TELEVİZYONDA DUYMADIĞINIZ BİR ŞEY BU"

Sarandon, şunları söyledi:

Baskının ve sansürün olduğu bir yerden geldiğinizde, İspanya'yı, Başbakanını (Pedro Sanchez), onun söylediklerini ve Gazze'ye verdiği desteği görmek ve Javier Bardem gibi aktörlerin seslerini bu kadar güçlü bir şekilde yükseltmelerini görmek bizim için çok önemli. ABD'de kendimizi daha az yalnız hissediyoruz. Hepiniz sayesinde umut olduğunu hissediyoruz, orada televizyonda duymadığınız bir şey bu. Birisi bu kadar güçlü bir şekilde ayağa kalktığında, bir ulus ayağa kalktığında, İrlanda'nın da yaptığı gibi, çok zor bir ortamda çabalayan bizler için bunun ne kadar önemli olduğunu tarif etmek imkansız. Bu gücü ve ahlaki netliği görmek bizim için çok şey ifade ediyor.