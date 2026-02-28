Simge Sağın’ın Bülent Ersoy korkusu: “Beni öldürecek heralde”
Şarkıcı Simge Sağın, konuk olduğu programda Diva Bülent Ersoy’a özel hazırlanan yemeğini yanlışlıkla yediğini ve yaşadığı büyük korkuyu anlatırken; Sezen Aksu’nun mutfaktaki maharetlerini de ilk kez paylaştı.
Konser maratonu ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren Simge Sağın, Oğuz Yenihayat'ın programında magazin tarihine geçecek samimi açıklamalarda bulundu. Özellikle Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ile yaşadığı döner vakası, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.
"BENİ ÖLDÜRECEK HERHALDE DEDİM"
Simge Sağın, bir çekim sonrasında yaşadığı büyük bir açlık anında, farkında olmadan Bülent Ersoy için hazırlanan yemeği yediğini itiraf etti. Yaşadığı o panik dolu anları şöyle anlattı:
Gittim kadının dönerini yedim, bitirdim. Sonra geldi oturdu masaya, 'Benim dönerim nerede?' dedi. Midemde o döner! Çok korktum, 'Beni öldürecek herhalde' dedim
"SEZEN AKSU'NUN ELİNDEN YEMEK YEDİM"
Anılarında Sezen Aksu'ya da geniş yer ayıran Sağın, Minik Serçe'nin mutfaktaki ustalığından bahsetti. Hayatında ilk kez Aksu'nun elinden yemek yeme fırsatı bulduğunu belirten şarkıcı, usta sanatçının özel bir sosla 20 kişiyi doyuracak kadar büyük bir kazan kıymalı makarna yaptığını söyledi.
Sağın, Aksu'nun yemekten sonraki sempatik tavrını, "Beni övün, nasıl olmuş?"diye sormasıyla tarif etti.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: YENİ AŞK İDDİASI GÜNDEMDE
Geçtiğimiz günlerde Simge Sağın hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Kalbini sonunda aşka açtığı söylenen ünlü popçunun, DJ İlkay Şencan ile bir süre önce yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Müzik çalışmaları sırasında tanışan ikilinin, bu aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ve sadece yakın çevrelerine bilgi verdikleri iddia edildi.
"4 YILDIR YALNIZIM" DEMİŞTİ
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ise özel hayatına dair farklı bir tablo çizmişti."Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması da çok zor. Ruh eşimizi bulamadığımız insanlara takılı kalıyoruz"diyen Sağın, tam 4 yıldır hayatında kimsenin olmadığını ve sürdürülebilir bir tutku aradığını dile getirmişti.