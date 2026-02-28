Simge Sağın’ın Bülent Ersoy korkusu: “Beni öldürecek heralde”

Sağın, Aksu'nun yemekten sonraki sempatik tavrını, "Beni övün, nasıl olmuş?"diye sormasıyla tarif etti.

GEÇMİŞTEN NOTLAR: YENİ AŞK İDDİASI GÜNDEMDE Geçtiğimiz günlerde Simge Sağın hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Kalbini sonunda aşka açtığı söylenen ünlü popçunun, DJ İlkay Şencan ile bir süre önce yeni bir ilişkiye başladığı öne sürüldü. Müzik çalışmaları sırasında tanışan ikilinin, bu aşkı gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ve sadece yakın çevrelerine bilgi verdikleri iddia edildi.