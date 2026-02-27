Yüz nakli yaptıran Didem Ceran hastalığını ilk kez açıkladı: Saklamak istemiyorum

Survivor ve Oryantal Star yarışmalarıyla tanınan fenomen isim Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de geçirdiği radikal yüz nakli ameliyatıyla magazin gündemine oturmuştu. 15 saat süren zorlu cerrahi operasyonun ardından iyileşme sürecini gün gün takipçileriyle paylaşan Ceran, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlayan Ceran, göğüs kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Yüz nakli sonrası iyileşme sürecini paylaşırken bir anda biyopsi sonucunu açıklayan Didem Ceran, saklamak istemediği gerçeği dile getirdi. Ünlü isim, "Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor" sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor"