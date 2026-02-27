Yüz nakli yaptıran Didem Ceran hastalığını ilk kez açıkladı: Saklamak istemiyorum
Güney Kore’de 15 saatlik operasyonla yüz nakli olan Survivor eski yarışmacısı Didem Ceran, son paylaşımında göğüs kanserine yakalandığını açıkladı.
Survivor ve Oryantal Star yarışmalarıyla tanınan fenomen isim Didem Ceran, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de geçirdiği radikal yüz nakli ameliyatıyla magazin gündemine oturmuştu. 15 saat süren zorlu cerrahi operasyonun ardından iyileşme sürecini gün gün takipçileriyle paylaşan Ceran, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlayan Ceran, göğüs kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez açıkladı.
Yüz nakli sonrası iyileşme sürecini paylaşırken bir anda biyopsi sonucunu açıklayan Didem Ceran, saklamak istemediği gerçeği dile getirdi. Ünlü isim, "Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor" sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.
Açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor"
"KİMSENİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİYORUM"
Hastalık süreciyle birlikte hayatında radikal kararlar aldığını belirten Ceran, kendisine duygusal ve ekonomik yük olan herkese kapıyı kapattı."İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu anlıyor"diyen fenomen isim, artık önceliğinin sadece kendi sağlığı olduğunu ve kimsenin problemini sahiplenmeyeceğini vurguladı.
Ceran "Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir. Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım" dedi.
MERAK EDİLENLER
Didem Ceran hangi kansere yakalandı?
Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla göğüs kanseri sürecinde olduğunu duyurmuştur.
Didem Ceran yüz nakli mi oldu?
Ceran 2026 yılı başında Güney Kore'de 15 saat süren özel bir operasyonla yüz nakli ve tam yüz yapılandırması yaptırmıştır.
Sağlık durumu hakkında ne dedi?
Ağır ilaçlar kullandığını ve sinir sisteminin çok hassas olduğunu, bu süreçte sadece sağlığına odaklanacağını belirtmiştir.