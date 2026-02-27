Volkan Konak’ın doğum gününde eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: Kalbin bana emanet

Selma Konak, kısa sürede hem eşini hem de annesini kaybederek zor günler geçiriyor.

"GÖKYÜZÜ SANA KALBİN BANA EMANET"

Kısa bir zaman diliminde hem eşini hem de annesini kaybederek zor günler geçiren Selma Konak, kameralardan uzak sürdürdüğü yas sürecinde sessizliğini bu özel gün için bozdu. Volkan Konak'a olan özlemini sık sık dile getiren Konak, eşinin bir videosunu paylaşarak altına şu notu düştü:

"Kalbin bana emanet"

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar iste! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin... Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun"