Volkan Konak’ın doğum gününde eşi Selma Konak’tan duygusal paylaşım: Kalbin bana emanet
Selma Konak, geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak’ın doğum gününü özel duygusal bir paylaşımda bulundu.
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sanatçının doğum gününde duygusal bir video paylaşarak 'Gökyüzü sana, kalbin bana emanet' notunu düştü.
- Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşarak 58 yaşında hayatını kaybetti.
- Selma Konak, kısa sürede hem eşini hem de annesini kaybederek zor günler geçiriyor.
- Selma Konak'ın paylaşımı sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak 31 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrılan "Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, doğum gününde unutulmadı. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Konak'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, en büyük acıyı yaşayan eşi Selma Konak, sanatçının doğum gününü yürek burkan sözlerle andı.
"GÖKYÜZÜ SANA KALBİN BANA EMANET"
Kısa bir zaman diliminde hem eşini hem de annesini kaybederek zor günler geçiren Selma Konak, kameralardan uzak sürdürdüğü yas sürecinde sessizliğini bu özel gün için bozdu. Volkan Konak'a olan özlemini sık sık dile getiren Konak, eşinin bir videosunu paylaşarak altına şu notu düştü:"Kalbin bana emanet"
"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar iste! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin... Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun"
SANAT CAMİASI YASA BOĞULMUŞTU
Volkan Konak, 2025 yılının Mart ayında hayranlarıyla buluştuğu sahnede bir anda fenalaşmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçının ani ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Selma Konak'ın bu son paylaşımı, usta sanatçının sevenleri tarafından kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
MERAK EDİLENLER
Volkan Konak ne zaman ve neden öldü?
Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir.
Volkan Konak öldüğünde kaç yaşındaydı?
Usta sanatçı 58 yaşında hayata gözlerini yummuştur.
Selma Konak eşi için ne paylaştı?
Selma Konak, eşinin doğum gününde duygusal bir video paylaşarak "Gökyüzü sana, kalbin bana emanet" notunu düşmüştür.