Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’nın boşanma protokolü ortaya çıktı: Konuşan yanacak!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 7 aylık fırtınalı evliliği tek celsede sona erdi. Hediye edilen araç ve takıların Ceylan'da kaldığı, konuşan tarafın ise hukuki yaptırımla karşı karşıya kalacağı suskunluk protokolü imzalandı.
- Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
- 7 aylık evliliğin ardından yapılan protokolde, evlilik sürecinde hediye edilen lüks araç ve düğün takıları Gülseren Ceylan'da kaldı.
- Taraflar birbirleri hakkında konuşmama sözleşmesi imzaladı ve ihlal durumunda hukuki yaptırım uygulanacak.
- Avukat Şeyda Yıldırım, tarafların röportaj yapmayacağını ve anlaşmayı ortak maddelerle imzaladıklarını açıkladı.
- Aralarında 42 yaş fark bulunan çift, evlilikleri boyunca sürekli küsüp barışmalarıyla gündeme gelmişti.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen yollarını ayırdı. "Evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanan ikilinin, sadece mal paylaşımı değil, birbirleri hakkında konuşmama konusunda da demir yumruk gibi bir sözleşmeye imza attıkları ortaya çıktı.
7 AYLIK EVLİLİĞİN BİLANÇOSU: ARABA CEYLAN'DA KALDI!
Bir dargın bir barışık süren evliliğin ardından gözler Erbil'in servetinden Gülseren Ceylan'a ne kalacağına çevrilmişti. Hazırlanan protokolde maddi konularda orta yol bulunurken, Ceylan evden taşındı.
ERBİL - CEYLAN BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖZETİ
|Kalem
|Durum / Karar
|Lüks Araç
|Evlilik sürecinde hediye edilen araba Ceylan'da kaldı.
|Düğün Takıları
|Gülseren Ceylan'ın mülkiyetinde bırakıldı.
|Mal Paylaşımı
|Tarafların birbirlerinden ek bir mal-mülk talebi bulunmuyor.
|Konuşma Yasağı
|İhlal durumunda hukuki yaptırım uygulanacak.
KONUŞAN YANACAK!
İkilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa hukuki yaptırım uygulanacak.
Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.
Genelde ünlüler dünyasında tazminat ödenerek sağlanan sessizlik, bu kez doğrudan hukuki yaptırımla garanti altına alındı. 7 aylık kısa bir evlilik için bir araba ve takılarla masadan kalkılması, tarafların daha fazla yıpranmadan süreci kapatma isteğini gösteriyor.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "İKİMİZ DE FEVRİYİZ" DEMİŞTİ
Aralarında 42 yaş fark bulunan çift, nikah masasına oturdukları günden bu yana sürekli küsüp barışmalarıyla gündemden düşmemişti. Gülseren Ceylan, verdiği bir röportajda ilişkilerinin dinamiğini itiraf etmişti: "Yine ayrılır, yine barışırız. İkimiz de fevriyiz. Bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız" Ancak bu kez o fevri çıkışlar TikTok yayınlarında kalmadı soluğu mahkemede aldılar.
MERAK EDİLENLER
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?
Çift, "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştır.
Boşanma protokolünde Gülseren Ceylan ne aldı?
Protokol gereği, evlilik sürecinde kendisine alınan araba ve düğün takıları Gülseren Ceylan'da kalmıştır.
Konuşmama sözleşmesinin cezası nedir?
Eğer taraflar evlilik hakkında konuşursa, maddi tazminat yerine karşılıklı olarak ceza davası açılması ve hukuki yaptırım uygulanması kararlaştırılmıştır.