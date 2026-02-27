Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan’nın boşanma protokolü ortaya çıktı: Konuşan yanacak!

7 aylık evliliğin ardından yapılan protokolde, evlilik sürecinde hediye edilen lüks araç ve düğün takıları Gülseren Ceylan'da kaldı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen yollarını ayırdı. "Evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle tek celsede boşanan ikilinin, sadece mal paylaşımı değil, birbirleri hakkında konuşmama konusunda da demir yumruk gibi bir sözleşmeye imza attıkları ortaya çıktı.

Bir dargın bir barışık süren evliliğin ardından gözler Erbil'in servetinden Gülseren Ceylan'a ne kalacağına çevrilmişti. Hazırlanan protokolde maddi konularda orta yol bulunurken, Ceylan evden taşındı.

ERBİL - CEYLAN BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖZETİ

Kalem Durum / Karar Lüks Araç Evlilik sürecinde hediye edilen araba Ceylan'da kaldı. Düğün Takıları Gülseren Ceylan'ın mülkiyetinde bırakıldı. Mal Paylaşımı Tarafların birbirlerinden ek bir mal-mülk talebi bulunmuyor. Konuşma Yasağı İhlal durumunda hukuki yaptırım uygulanacak.

KONUŞAN YANACAK!

İkilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa hukuki yaptırım uygulanacak.

Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.