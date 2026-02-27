Güzide Duran’ın boşanma davası: Fikret Orman tanık olarak dinlendi sıra Okan Buruk’ta!
Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un 18 yıllık evliliğinin sona erdiği olaylı boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi.
MAHKEMEDE 40 DAKİKALIK KRİTİK İFADE
Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Adnan Aksoy'un tanığı olarak çağrılan Fikret Orman, yaklaşık 40 dakika boyunca kürsüde kalarak ifade verdi. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Okan Buruk'un dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Fikret Orman tanıklık yaptı
SÜRECİN SATIR BAŞLARI: İDDİALAR VE GERÇEKLER
Güzide Duran ve Adnan Aksoy arasındaki boşandıkları yönündeki iddialar geçtiğimiz aylarda Duran'ın "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" açıklamasıyla doğrulanmıştı. Bu süreçte magazin kulisleri, özellikle Duran'ın adı üzerinden yürütülen çeşitli iddialarla sarsıldı.
GEÇMİŞTEN NOTLAR: YASAK AŞK VE TEKTAŞ KRİZİ
Dava süreci devam ederken Güzide Duran'ın adı, tanık kürsüsüne çıkan ve çıkacak olan isimlerle çeşitli iddialara karışmıştı. Duran, Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri o dönem sert bir dille yalanlamış; "Bir kadının normal arkadaşı olabilir" diyerek iddiaları umursamadığını belirtmişti.
Ancak süreç ilerledikçe, Duran'ın adı Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin Fethiye'de özel bir koyda Kenan Doğulu konserini izledikleri ve el ele görüntülendikleri iddia edilmişti. Hatta Güzide Duran'ın henüz boşanma davası sonuçlanmadan parmağına taktığı devasa tektaş yüzük, Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı şeklinde yorumlanarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.