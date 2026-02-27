Güzide Duran’ın boşanma davası: Fikret Orman tanık olarak dinlendi sıra Okan Buruk’ta!

Hızlı Özet Göster Eski manken Güzide Duran ile eşi iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman tanık olarak 40 dakika ifade verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı Okan Buruk'un dinlenmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un 18 yıllık evlilikleri geçtiğimiz aylarda Duran'ın açıklamasıyla doğrulanmıştı.

Güzide Duran'ın Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiaları Duran tarafından yalanlanmış, 'Bir kadının normal arkadaşı olabilir' demişti.

Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizli olarak görülen duruşmada Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman tanık sıfatıyla ifade verdi.

Fikret Orman tanık olarak dinlendi. (Fotoğraf: İHA) MAHKEMEDE 40 DAKİKALIK KRİTİK İFADE Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu. Adnan Aksoy'un tanığı olarak çağrılan Fikret Orman, yaklaşık 40 dakika boyunca kürsüde kalarak ifade verdi. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme, Adnan Aksoy'un diğer tanığı olan Okan Buruk'un dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Fikret Orman tanıklık yaptı