Bengü'den aşk itirafı: Bekarlık sultanlıktır sözü şaka mıydı?
Ünlü şarkıcı Bengü, Sevgililer Günü'ndeki yalnızlık çıkışına açıklık getirerek kalbinin aşka kapalı olmadığını müjdeledi.
- Şarkıcı Bengü, Etiler'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada aşka kalbini kapatmadığını ve kader kısmet işleri olduğunu belirtti.
- Bengü, Selim Selimoğlu ile 2018 yılında evlenmiş ve Zeynep ile Selim adında iki çocuğu olan 6 yıllık evliliği sona ermiştir.
- Sanatçı, boşanma nedenini karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları olarak açıklayarak ayrılığın anlaşmalı olduğunu vurgulamıştı.
- Bengü, daha önce Sevgililer Günü'nde sosyal medyada 'Yalnızlar günü neden yok?' sorusunu sorarak gündeme gelmişti.
- Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda bekar olmanın rahatlığına vurgu yapmış ancak bu sözlerin şaka olduğunu ifade etti.
Pop müziğin sevilen isimlerinden Bengü, geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Boşanma sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, Sevgililer Günü'nde yaptığı ve sosyal medyada çok konuşulan "Yalnızlar günü neden yok?" sorusuna dair yeni açıklamalarda bulundu. Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; samimi tavırlarıyla dikkat çeken Bengü, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun sinyallerini verdi.
"DAHA GENCİZ, KADER KISMET BU İŞLER"
Geçtiğimiz haftalarda bekar olmanın rahatlığına vurgu yapan ve bu durumu esprili bir dille eleştiren Bengü, Etiler sokaklarında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bekarlıkla ilgili eski söylemlerine değinen sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Bekarlık sultanlıktır demiştim ama o şakaydı. Aşka kalbimizi kapatmadık. Kader kısmet bu işler... Daha genciz
Bu sözlerle evliliğin ardından aşka küsmediğini belirten Bengü, çocukları Zeynep ve Selim ile mutlu bir hayat sürdürüyor.
BENGÜ'NÜN BOŞANMA SÜRECİ
Şarkıcının özel hayatındaki bu değişim, 6 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından yakından takip ediliyor. İşte Bengü ve Selim Selimoğlu ayrılığına dair temel veriler:
|Konu
|Detaylar
|Evlilik Tarihi
|2018
|Çocuklar
|Zeynep ve Selim
|Boşanma Nedeni
|Fikir ayrılıkları ve karşılıklı beklentiler
|Gündem Olan Olay
|Boşanma sonrası ilk konserde gözyaşları
GEÇMİŞTEN NOTLAR: "PATLICAN VE PİJAMA" ÇIKIŞI
Bengü, ayrılık sonrası sahnede hayranlarıyla dertleşirken bekar hayatının konforuna dair ilginç örnekler vermişti. Orkestra ekibinde tek bekarın kendisi olduğunu belirten şarkıcı, "Şu an inanılmaz rahatım. Canım isterse patlıcan yiyorum, istemezse yemiyorum. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım?" diyerek evlilikteki rutinlerden yorulduğunu ima etmişti.
AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ?
Ayrıca ünlü şarkıcının izlediği bir dizi sonrası yaptığı sosyal medya yorumu, kamuoyunda ihanet iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Ancak Bengü, daha sonra yaptığı açıklamada ayrılığın karşılıklı bir karar olduğunu ve iki tarafın da çok çabaladığını dile getirmişti.
Ünlü şarkıcı, "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" demişti.
Bengü'nün"Bekarlık sultanlıktır"sözünden "Aşka kapalı değiliz" noktasına evrilmesi, sanatçının ayrılık acısını atlatıp iyileşme dönemine girdiğini gösteriyor. Pijama ve patlıcan metaforuyla evliliğin yüklerinden dert yanan Bengü'nün, kısa süre sonra kader ve kısmete vurgu yapması, yeni bir aşk haberinin çok uzakta olmadığının sinyali olarak yorumlanabilir.
MERAK EDİLENLER
Bengü ve Selim Selimoğlu neden boşandı?
Bengü, evliliğin karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle zamanla zarar görmeye başladığını ve anlaşarak ayrıldıklarını açıklamıştır.
Bengü'nün kaç çocuğu var?
Ünlü şarkıcının Selim Selimoğlu ile olan evliliğinden Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunmaktadır.
Bengü yeniden evlenmeyi düşünüyor mu?
Şarkıcı son açıklamasında aşka kalbini kapatmadığını ve bu işlerin kader kısmet olduğunu belirterek açık kapı bırakmıştır.