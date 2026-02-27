Bengü'den aşk itirafı: Bekarlık sultanlıktır sözü şaka mıydı?

Bengü, ayrılık sonrası sahnede hayranlarıyla dertleşirken bekar hayatının konforuna dair ilginç örnekler vermişti. Orkestra ekibinde tek bekarın kendisi olduğunu belirten şarkıcı, "Şu an inanılmaz rahatım. Canım isterse patlıcan yiyorum, istemezse yemiyorum. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım?" diyerek evlilikteki rutinlerden yorulduğunu ima etmişti.

AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ?

Ayrıca ünlü şarkıcının izlediği bir dizi sonrası yaptığı sosyal medya yorumu, kamuoyunda ihanet iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. Ancak Bengü, daha sonra yaptığı açıklamada ayrılığın karşılıklı bir karar olduğunu ve iki tarafın da çok çabaladığını dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, "Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil" demişti.