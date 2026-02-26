Türkan Şoray’ın son karesi sosyal medyayı salladı: Yeşilçam’ın Sultan'ından zarafet dersi

Sosyal medya kullanıcıları, usta ismin yaş alsa da zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini belirterek hayranlıklarını dile getirdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının o paylaşıma yaptığı dikkat çeken yorumlardan bazıları:

"Yaşlanınca sen olmak istiyorum... Çok güzelsin ya"

"Seksenimizde bile böyle güzel olmak istiyoruz"

"Gerçekten dünyanın en güzel gözleri ya"

"Estetik falan var tabi ama güzel yaşlanmak çok önemli bir şey"

"Eskiden 80 olunca nine filan oluyorduk! Tamam filtre de vardır kesin ama yine de güzel kadın."