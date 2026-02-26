Türkan Şoray’ın son karesi sosyal medyayı salladı: Yeşilçam’ın Sultan'ından zarafet dersi
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla adeta zamanı durdurdu. “İyi haftalar” notuyla yayımladığı karede her zamanki zarafetiyle dikkat çeken usta oyuncu, güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları Sultan'a övgü dolu yorumlar yağdırdı.
Hızlı Özet Göster
- 80 yaşındaki oyuncu Türkan Şoray, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı.
- Şoray'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
- Kullanıcılar yorumlarında Şoray'ın dünyanın en güzel gözlerine sahip olduğunu ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.
- Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak bilinen Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Sultan' ve 'Dönüş' gibi yapımlarla tanınıyor.
"Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sultan" ve "Dönüş" gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, paylaştığı yeni karesiyle takipçilerini mest etti.
80 yaşındaki Şoray'ın duruşu ve hiç değişmeyen bakışları, "Efsane geri döndü" yorumlarını da beraberinde getirdi.
SOSYAL MEDYADA TÜRKAN ŞORAY FIRTINASI
Usta oyuncunun paylaşımı, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Özellikle Instagram üzerinden gelen yorumlarda, Şoray'ın "Dünyanın en güzel gözlerine sahip olduğu" vurgusu öne çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları, usta ismin yaş alsa da zarafetinden hiçbir şey kaybetmediğini belirterek hayranlıklarını dile getirdi.
İşte sosyal medya kullanıcılarının o paylaşıma yaptığı dikkat çeken yorumlardan bazıları:
"Yaşlanınca sen olmak istiyorum... Çok güzelsin ya"
"Seksenimizde bile böyle güzel olmak istiyoruz"
"Gerçekten dünyanın en güzel gözleri ya"
"Estetik falan var tabi ama güzel yaşlanmak çok önemli bir şey"
"Eskiden 80 olunca nine filan oluyorduk! Tamam filtre de vardır kesin ama yine de güzel kadın."
SULTAN'IN HİÇ BİTMEYEN IŞIĞI
Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yayımladığı "İyi haftalar" mesajlı karesiyle bir kez daha takipçilerini mest etti. Zarafetiyle hayran bırakmaya devam eden usta oyuncu, sosyal medyada paylaştığı kareyle adeta övgü yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Şoray'ın yıllara meydan okuyan güzelliğini "güzel yaşlanmanın en iyi örneği" olarak tanımlayarak efsane isme olan hayranlıklarını bir kez daha gösterdi.