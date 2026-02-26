Simge’nin kalbi 4 yıl sonra çarptı: Gönlünü DJ'e kaptırdığı iddiası

BEKLENEN HEYECAN KAPIYI ÇALDI Şimdi ise kulislerde konuşulanlara göre o beklenen heyecan kapıyı çaldı. Simge'nin kalbini çalan ismin müzik dünyasının başarılı DJ'lerinden İlkay Şencan olması, magazin dünyasında sürpriz bir eşleşme olarak yorumlandı.

SİMGE SAĞIN KİM? 8 Ağustos 1981'de İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Simge Sağın, müzisyen bir babanın kızı olarak küçük yaşta müzikle tanıştı. 12 yaşında gitar çalmaya başladı ve ilerleyen yıllarda kendi bestelerini yapmaya yöneldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra profesyonel müzik kariyerine adım attı.

MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI? Simge, ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında yaşadı. Ardından Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç'a ise ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti. 2007 yılında yayınlanan "Annem" dizisi için Kıraç ile düet yaptı. Pek çok dizi müziği ve radyo jeneriğinde sesi yer aldı.

İLK ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKTI? 2011 yılında, prodüktörlüğünü Erdem Kınay'ın üstlendiği "Yeni Çıktı" adlı ilk albümünü yayınladı. Asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" adlı single ile yakaladı. Şarkı uzun süre listelerin zirvesinde kaldı. 2016'da yayımladığı "Yankı" ise Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner imzası taşıyor ve sanatçının en sevilen şarkıları arasında yer alıyor.