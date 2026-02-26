Simge’nin kalbi 4 yıl sonra çarptı: Gönlünü DJ'e kaptırdığı iddiası
“4 yıldır hayatımda kimse yok” diyerek yalnızlığını ilan eden Simge Sağın, aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel popçunun gönlünü kaptırdığı ismin ünlü DJ İlkay Şencan olduğu iddia edildi.
Uzun süredir özel hayatında kimse olmadığını dile getiren pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın'ın kalbi yeniden çarptı.
Magazin kulislerini hareketlendiren iddiaya göre ünlü şarkıcı, DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açtı.
ARKADAŞLIKTAN İLİŞKİYE
İkilinin müzik çalışmaları sırasında tanıştığı, arkadaşlıklarının kısa süre içinde aşka dönüştüğü konuşuluyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevreleriyle paylaştığı öğrenildi.
"4 YILDIR HAYATIMDA KİMSE YOK"
Simge, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. "Ruh eşimi bekliyorum. Gerçekten karşına çıkması çok zor. Sürdürülebilir bir tutku istiyoruz"diyen ünlü şarkıcı,"4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa tek başıma daha mutluyum"sözleriyle dikkat çekmişti.
BEKLENEN HEYECAN KAPIYI ÇALDI
Şimdi ise kulislerde konuşulanlara göre o beklenen heyecan kapıyı çaldı. Simge'nin kalbini çalan ismin müzik dünyasının başarılı DJ'lerinden İlkay Şencan olması, magazin dünyasında sürpriz bir eşleşme olarak yorumlandı.
SİMGE SAĞIN KİM?
8 Ağustos 1981'de İstanbul Şişli'de dünyaya gelen Simge Sağın, müzisyen bir babanın kızı olarak küçük yaşta müzikle tanıştı. 12 yaşında gitar çalmaya başladı ve ilerleyen yıllarda kendi bestelerini yapmaya yöneldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra profesyonel müzik kariyerine adım attı.
MÜZİK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?
Simge, ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar orkestrasında yaşadı. Ardından Gülşen'e 4 yıl, Yaşar Günaçgün ve Serdar Ortaç'a ise ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.
2007 yılında yayınlanan "Annem" dizisi için Kıraç ile düet yaptı. Pek çok dizi müziği ve radyo jeneriğinde sesi yer aldı.
İLK ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKTI?
2011 yılında, prodüktörlüğünü Erdem Kınay'ın üstlendiği "Yeni Çıktı" adlı ilk albümünü yayınladı. Asıl büyük çıkışını ise 2015 yılında çıkardığı "Miş Miş" adlı single ile yakaladı. Şarkı uzun süre listelerin zirvesinde kaldı.
2016'da yayımladığı "Yankı" ise Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner imzası taşıyor ve sanatçının en sevilen şarkıları arasında yer alıyor.
HANGİ MÜZİK TARZINI TERCİH EDİYOR?
Simge Sağın ağırlıklı olarak pop müzik yapmaktadır. Ancak şarkılarında zaman zaman elektronik altyapılar ve farklı müzikal dokulara da yer vererek tarzına dinamizm katmaktadır.