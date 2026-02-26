Sabancı ailesinde büyük heyecan: Hacı ve Nazlı çifti erkek bebek bekliyor

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Nazlı ve Hacı Sabancı / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

ÇİFTİN EVLİLİĞİ ZOR GÜNLERDEN GEÇTİ

2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, ilk çocukları Arzu Alara'nın doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Ancak Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğunun ortaya çıkması ve açılan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çiftin evliliği zor bir süreçten geçmişti.