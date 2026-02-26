Sabancı ailesinde büyük heyecan: Hacı ve Nazlı çifti erkek bebek bekliyor
Özel hayatlarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Sosyetenin merakla beklediği çocuğun cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.
ÇİFTİN EVLİLİĞİ ZOR GÜNLERDEN GEÇTİ
2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, ilk çocukları Arzu Alara'nın doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı. Ancak Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğunun ortaya çıkması ve açılan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüş, çiftin evliliği zor bir süreçten geçmişti.
İKİNCİ BEBEK HEYECANI
Boşanma iddiaları konuşulurken aile içinde dengelerin yeniden sağlandığı ve çiftin ikinci bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Müjdeli haberi ilk olarak gazeteci Günaydın'dan Bülent Cankurt duyurmuştu.
ERKEK BEBEK MÜJDESİ
Günlerdir sosyete kulislerinde konuşulan bebek haberine ilişkin yeni detay ise Mehmet Üstündağ'dan geldi. Üstündağ, Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada çiftin bu kez erkek bebek beklediğini söyledi.
AİLE BÜYÜKLERİNDEN BİRİNİN ADI
Bir kızları bulunan Sabancı çiftinin henüz isim konusunda net karar vermediği belirtilirken, kulislerde bebeğe aile büyüklerinden birinin adının verilebileceği konuşuluyor.
SABANCI ÇİFTİNDE HEYECAN DORUKTA
İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Hacı ve Nazlı Sabancı çifti cephesinde heyecan dorukta. Gözler şimdi "küçük Sabancı"nın dünyaya gelişine çevrildi.