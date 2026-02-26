Ramazanı mahallesinde geçiren Çelik’ten yardımlaşma mesajı!

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

Hatay'a yardım götüreceğinizi açıkladınız. Yardımlaşma konusunda ne dersiniz?

Hatay... Adını andığımızda bile insanın boğazı düğümleniyor. Orası sadece bir şehir değil; acının, sabrın adı oldu. Yardımlaşma dediğimiz şey, büyük laflar etmek değil. Bazen bir battaniye, bazen bir sıcak yemek, İnsan, en zor zamanında hatırlandığını hissettiğinde biraz olsun nefes alıyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu. Ramazan ayı bu duyguyu daha da derinleştiriyor. Çünkü ramazan paylaşmadan eksik kalır. Sofrada bir tabak fazla varsa, o tabak aslında senin değildir; ihtiyacı olanındır.

Şuna yürekten inanıyorum:

Biz bu topraklarda ayakta kaldıysak, birbirimize tutunmayı bildiğimiz için kaldık. Gün gelir şarkılar susar, sahneler kapanır ama insanlık susmamalı. Yardımlaşma bir refleks değil; bir hayat biçimi olmalı. Bugün Hatay için, yarın başka bir yer için... Çünkü yarın kimin yardıma ihtiyacı olacağını kimse bilmiyor. İnsan insana emanettir. Gerisi zaten geliyor. Bu konuda ne desek ne yapsak yetersiz kalacağımızı düşünüyorum... Sizin de gördüğünüz mesajlar sonrası biz gelen mesajlara bakınca ne yapacağımızı şaşırdık... Orada yıkımda canları, enstrümanları, malları enkaz altında kalan medeniyetler korosu var... Sizden önce onlarla konuştum, beraber bir konser verip gelirleri yetim çocuklara vereceğiz... Konteynır kentlerde yaşayanların bir tek derdi yok, depremde ampute olmuş çalışamayanlar var. Yaşlılar var, çalışamıyor! Bakkala borcu olanlar yok, ilaç sebebi ile borçlananlar var... Çocuklarım aç diyen var, kira ödeyemiyorum diyen var, boşandım diyen var, var da var. Ve biz yetemiyoruz... Onu gördüm ben... Hiç değilse ses olmak istiyoruz.