Metin Özülkü ameliyat oldu! Hastane odasından son hali paylaşıldı
Metin Özülkü, yıllardır kaçtığı sağlık sorunu için ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından paylaşılan hastane karesiyle dikkat çeken sanatçıya birçok geçmiş olsun mesajı geldi.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile yaptığı ortak paylaşımla sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi bizzat duyurdu.
Protez ameliyatı olduğunu belirten sanatçı, operasyon sonrası şu açıklamayı yaptı:
"Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda."
Ünlü şarkıcının bu paylaşımının ardından, sevenlerinden kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
15 YILLIK HASRETİN ARDINDAN GELEN MUTLULUK
1988 yılında evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti, tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almıştı. Baran ve Volkan'ın paylaşımla ortaya çıkan son halleri ise görenleri şaşırttı.