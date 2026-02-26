Metin Özülkü ameliyat oldu! Hastane odasından son hali paylaşıldı

Metin Özülkü'nün paylaşımına sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile yaptığı ortak paylaşımda protez ameliyatı olduğunu duyurdu.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Metin Özülkü, eşi Eda Özülkü ile yaptığı ortak paylaşımla sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi bizzat duyurdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Protez ameliyatı olduğunu belirten sanatçı, operasyon sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır ötelediğimiz ufak bir problemimiz vardı, sonunda karar verdik ve ameliyatımızı olduk. Her şey gayet yolunda."