Burcu Kara’dan şaşırtan şöhret itirafı! Bir gecede hayatı değişti

"23 yaşındayım o zaman. Hiç öyle bir şey (oyunculuk) düşünmüyordum. Ama beni haber spikerliğinde o kadar üzdüler ki ve param da yoktu o dönem, geçinemediğim için bir denemek istedim. Şahika Tekand'dan ders alayım dedim."

Kariyerindeki keskin dönüşün arkasında yatan asıl nedenin yaşadığı zorluklar ve maddi imkansızlıklar olduğunu dile getiren Burcu Kara, hayatını değiştiren kararı nasıl aldığını şu sözlerle aktardı:

"ERTESİ GÜN ÜLKENİN EN ÜNLÜ GENÇ KIZLARI OLMUŞTUK"

Oyunculuk eğitimi almaya karar verdikten sonra Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Haziran Gecesi" için seçmelere katılan Kara, bir gecede gelen şöhreti şu sözlerle özetledi:

"Özcan Deniz'in eşi rolü için audition (oyuncu seçmeleri) yapılıyordu. Ben de katıldım ve beni seçtiler. Dizi yayınlandı, ertesi gün bütün ülke Naz'la (Elmas) bizi konuşuyordu. O an ülkenin en ünlü genç kızları olmuştuk"