Burcu Kara’dan şaşırtan şöhret itirafı! Bir gecede hayatı değişti
Haziran Gecesi dizisiyle bir gecede hayatı değişen Burcu Kara, yatırım uzmanlığından zirveye uzanan sıradışı kariyer yolculuğunu ilk kez anlattı.
Saba Tümer'in programına konuk olan ünlü oyuncu Burcu Kara, haber spikerliği yaptığı dönemde yaşadığı hayal kırıklıklarını ve "Haziran Gecesi" dizisiyle sabah uyandığında tüm ülkenin kendisini konuştuğu o kırılma noktasını samimiyetle paylaştı.
"HİÇ ÖYLE BİREY DÜŞÜNMÜYORDUM"
'Haziran Gecesi', 'Tatar Ramazan', 'Elveda Derken', 'İpsiz Recep' ve 'Maskeli Balo' gibi unutulmaz yapımlarda başrol oynayan Burcu Kara, aslında bambaşka bir kariyer hedefiyle yola çıkmış. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bursa'da yatırım uzmanlığı yapmaya başlayan Kara, İstanbul serüveninin nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:
"Bursa'da yatırım uzmanlığı yaparken hafta sonları İstanbul'da diksiyon ve spikerlik kursları almaya başladım"
O dönem henüz 23 yaşında olduğunu belirten ünlü isim, spikerlik yaparken oyunculuk ve modellik teklifleri almasına rağmen o yola girmeyi başlangıçta hiç planlamadığını ifade etti.
"BENİ HABER SPİKERLİĞİNDE ÜZDÜLER"
Kariyerindeki keskin dönüşün arkasında yatan asıl nedenin yaşadığı zorluklar ve maddi imkansızlıklar olduğunu dile getiren Burcu Kara, hayatını değiştiren kararı nasıl aldığını şu sözlerle aktardı:
"23 yaşındayım o zaman. Hiç öyle bir şey (oyunculuk) düşünmüyordum. Ama beni haber spikerliğinde o kadar üzdüler ki ve param da yoktu o dönem, geçinemediğim için bir denemek istedim. Şahika Tekand'dan ders alayım dedim."
"ERTESİ GÜN ÜLKENİN EN ÜNLÜ GENÇ KIZLARI OLMUŞTUK"
Oyunculuk eğitimi almaya karar verdikten sonra Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Haziran Gecesi" için seçmelere katılan Kara, bir gecede gelen şöhreti şu sözlerle özetledi:
"Özcan Deniz'in eşi rolü için audition (oyuncu seçmeleri) yapılıyordu. Ben de katıldım ve beni seçtiler. Dizi yayınlandı, ertesi gün bütün ülke Naz'la (Elmas) bizi konuşuyordu. O an ülkenin en ünlü genç kızları olmuştuk"