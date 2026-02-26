Bestemsu Özdemir’den oğlu Sarp Marco ile yeni paylaşım: Anne olmanın tadını çıkarıyor

Bestemsu Özdemir, 17 Ocak 2025 tarihinde dünyaya getirdiği oğlu Sarp Marco ile hayranlarının karşısına çıktı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan ancak doğum sonrası minik bebeğine sık sık sosyal medya hesabında yer veren ünlü oyuncu, annelik serüveninin en taze anlarına bir yenisini daha ekledi.

DÜĞÜNDEN BEBEĞE: ERSİN GÖRKEM VE BESTEMSU ÖZDEMİR'İN YOLCULUĞU

Bestemsu Özdemir ve eski basketbolcu Ersin Görkem'in aşkı, Ağustos 2025'te Fethiye'de gerçekleşen rüya gibi bir düğünle resmiyete dökülmüştü. Çiftin evlilik kararı kadar, bebek bekledikleri yönündeki iddialar da o dönem magazin dünyasında en çok konuşulan başlıklar arasındaydı.