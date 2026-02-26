Bestemsu Özdemir’den oğlu Sarp Marco ile yeni paylaşım: Anne olmanın tadını çıkarıyor
İnci Taneleri dizisinde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, ocak ayında kucağına aldığı oğlu Sarp Marco ile yeni bir paylaşım yaptı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Özdemir’in sosyal medyada büyük ilgi gören karesi, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bestemsu Özdemir, 17 Ocak 2025 tarihinde dünyaya getirdiği oğlu Sarp Marco ile hayranlarının karşısına çıktı. Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan ancak doğum sonrası minik bebeğine sık sık sosyal medya hesabında yer veren ünlü oyuncu, annelik serüveninin en taze anlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karede, minik Sarp Marco ile geçirdiği vakitlerin huzuru yüzüne yansıyan Özdemir, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
DÜĞÜNDEN BEBEĞE: ERSİN GÖRKEM VE BESTEMSU ÖZDEMİR'İN YOLCULUĞU
Bestemsu Özdemir ve eski basketbolcu Ersin Görkem'in aşkı, Ağustos 2025'te Fethiye'de gerçekleşen rüya gibi bir düğünle resmiyete dökülmüştü. Çiftin evlilik kararı kadar, bebek bekledikleri yönündeki iddialar da o dönem magazin dünyasında en çok konuşulan başlıklar arasındaydı.
Bu süreçte yaşananlar kamuoyunda büyük merak uyandırmış, Bestemsu Özdemir bebek iddialarına karşı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar"
Ünlü oyuncunun bu açıklamasıyla gizli tutmaya çalıştığı müjdeyi ise meslektaşı Asuman Dabak şu sözlerle doğrulamıştı:
"Evet, öyle bir sürprizi de var, sağlıkla gelsin inşallah"
MERAK EDİLENLER
Bestemsu Özdemir'in bebeğinin adı nedir?
Ünlü oyuncu ve eşi Ersin Görkem, erkek bebeklerine Sarp Marco ismini vermiştir.
Bestemsu Özdemir ne zaman doğum yaptı?
Bestemsu Özdemir, 17 Ocak 2025 tarihinde doğum yaparak ilk kez anne olmuştur.
Bestemsu Özdemir'in eşi Ersin Görkem kimdir?
Ersin Görkem, profesyonel basketbol kariyeriyle tanınan eski bir sporcudur.