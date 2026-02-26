Yasemin Yalçın unutulmaz karakterlerin perde arkasını anlattı: "Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum"
90’lı yıllara damga vuran “İnce İnce Yasemince”nin unutulmaz yıldızı Yasemin Yalçın, efsane karakterlerin perde arkasını anlattı. Yalçın “Şuayip’in makyajı saatler sürüyordu, kafam kaşınsa kaşıyamıyordum” şeklinde yaşadığı zorluğu dile getirdi.
Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından İnce İnce Yasemince ile milyonları ekran başına kilitleyen Yasemin Yalçın, yıllar sonra gelen itirafıyla dikkat çekti.
Sürahi Hanım'dan Kakılmış'a, Gülizar'dan Şuayip'e kadar onlarca karaktere hayat veren usta sanatçı, o rollerin bilinmeyen yönünü paylaştı.
KALKILMIŞ TİPLEMESİYLE HAFIZALARA KAZINDI
90'lı yıllarda özellikle "Kakılmış" tiplemesiyle hafızalara kazınan Yalçın, karakterlerin kendisini zorlamadığını ancak makyaj sürecinin adeta çileye dönüştüğünü söyledi.
"O MAKYAJ GERÇEKTEN EZİYETTİ"
"Dizideki hiçbir karakter beni zorlamadı. Sadece Şuayip karakterinin makyajı çok uzun sürüyordu o makyaj gerçekten eziyetti. Kafam kaşınsa bile kaşıyamıyordum" diyen usta oyuncu, set arkasında yaşadığı sıkıntıyı anlattı.
MUTLU BİR EVLİLİK SÜRDÜRÜYOR
Meslek hayatındaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Yalçın, oyuncu İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçının ilk evliliğini yaptığı Halil Ateşler'den Eylül adında bir kızı, İlyas İlbey ile evliliğinden ise Eda adında bir kızı bulunuyor.
YILLARA MEYDAN OKUYAN ENERJİ
Aslen Malatyalı olan ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle dikkat çeken Yasemin Yalçın, hem sahnedeki performansı hem de samimi açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.