25 kilo veren Buse Terim'den dikkat çeken açıklama: "Durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu"
7 ayda verdiği 25 kiloyla adından söz ettiren Buse Terim, bu kez zayıflama sürecinin bilinmeyen yönünü anlattı. Sürekli tartılmanın kendisini psikolojik olarak yıprattığını söyleyen Terim, “Artık tartılmıyorum” dedi.
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 7 ayda verdiği 25 kiloyla uzun süre gündem olmuştu. Fit görünümü ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken Terim, bu kez fiziksel değişiminden çok sürecin psikolojik etkileriyle konuşuldu.
"EVİMDE UYUDUĞUM GÜN SAYISI BEŞİ GEÇMEZ"
Yoğun bir tempodan geçtiğini anlatan Terim, yılın ilk haftalarını seyahat ederek geçirdiğini söyledi. "Ocak ayının yarısını seyahat ederek geçirdim. Dubai, Erzincan, Erzurum, Kapadokya… Yılbaşından beri evimde uyuduğum gün sayısı beşi geçmez. Böyle bir düzende beslenmeye dikkat etmek benim için imkansız. Bunu başarabilenlere de gıptayla bakıyorum"ifadelerini kullandı.
"SON DÖRT YILDIR TARTILMIYORUM
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre verdiği kilolar sonrası tartıyla ilişkisini tamamen değiştirdiğini belirten Terim, "Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Son dört yıldır tartılmıyorum. Kilomun oturduğunu düşünüyorum; 2-3 kilo alıp veriyorum ama bunu artık tartıya çıkmadan da anlayabiliyorum."şeklinde ifade etti.
"3-4 KİLO VERMEK İSTİYORUM"
Sporla olan bağından da söz eden Terim, vücudunun spora hızlı tepki verdiğini belirtti. "Spora ara verdiğimde vücudum çok hızlı değişiyor, başladığımda ise aynı hızla toparlanıyor. Yaza girmeden önce rutinime dönüp 3-4 kilo vermek istiyorum"diyerek formunu koruma konusundaki kararlılığını da dile getirdi.
BUSE TERİM KİMDİR?
Buse Terim, 21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı olan Terim, eğitimini New York'taki Fashion Institute of Technology'de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği üzerine tamamladı.
Eğitim sürecinde dünyaca ünlü moda markalarında staj yaparak sektör deneyimi kazandı. Türkiye'ye döndükten sonra moda bloggerlığına adım attı ve kısa sürede dijital dünyada güçlü bir marka haline geldi.
BUSE TERİM KAÇ YAŞINDA?
1990 doğumlu olan Buse Terim, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
BUSE TERİM NERELİ?
Buse Terim, İstanbul doğumludur. Fatih Terim'in kızıdır.