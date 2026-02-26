25 kilo veren Buse Terim'den dikkat çeken açıklama: "Durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu"

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 7 ayda verdiği 25 kiloyla uzun süre gündem olmuştu. Fit görünümü ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çeken Terim, bu kez fiziksel değişiminden çok sürecin psikolojik etkileriyle konuşuldu.

Buse Terim / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"EVİMDE UYUDUĞUM GÜN SAYISI BEŞİ GEÇMEZ"

Yoğun bir tempodan geçtiğini anlatan Terim, yılın ilk haftalarını seyahat ederek geçirdiğini söyledi. "Ocak ayının yarısını seyahat ederek geçirdim. Dubai, Erzincan, Erzurum, Kapadokya… Yılbaşından beri evimde uyuduğum gün sayısı beşi geçmez. Böyle bir düzende beslenmeye dikkat etmek benim için imkansız. Bunu başarabilenlere de gıptayla bakıyorum"ifadelerini kullandı.

"SON DÖRT YILDIR TARTILMIYORUM

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre verdiği kilolar sonrası tartıyla ilişkisini tamamen değiştirdiğini belirten Terim, "Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu. Son dört yıldır tartılmıyorum. Kilomun oturduğunu düşünüyorum; 2-3 kilo alıp veriyorum ama bunu artık tartıya çıkmadan da anlayabiliyorum."şeklinde ifade etti.

"3-4 KİLO VERMEK İSTİYORUM"

Sporla olan bağından da söz eden Terim, vücudunun spora hızlı tepki verdiğini belirtti. "Spora ara verdiğimde vücudum çok hızlı değişiyor, başladığımda ise aynı hızla toparlanıyor. Yaza girmeden önce rutinime dönüp 3-4 kilo vermek istiyorum"diyerek formunu koruma konusundaki kararlılığını da dile getirdi.