Ünlü isimlerden şehidimiz Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a duygusal veda: "Ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz"
Balıkesir’de görev uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi Türkiye’yi yasa boğdu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri, hayatını kaybeden pilot için peş peşe taziye mesajları paylaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda birlik mesajları öne çıktı.
- Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında düşerek kaza kırıma uğradı.
- Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.
- Kaza sonrası İstanbul-İzmir Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Çok sayıda sanatçı ve ünlü isim sosyal medyada taziye mesajları paylaştı.
BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı, saat 00.50 sıralarında görev esnasında kaza kırıma uğradı. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, İstanbul-İzmir Otoyolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
Şehidimizin ardından sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. Duygusal paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Şarkıcı Emre Altuğ, "Balıkesir'de görev esnasında şehit düşen kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Sanatçı Hülya Avşar ise, "Balıkesir'de görev esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağımızın pilotuna Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, "Başımız sağ olsun. Balıkesir'de havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza rahmet; ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz."ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Murat Boz da, "Balıkesir'de görev başında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve ordumuza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."dedi.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir'de meydana gelen elim F-16 kazasında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." sözleriyle acısını paylaştı.
Genç oyuncu Burak Yörük ve oyuncu Bahar Şahin de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımlayarak şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ı andı.
Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, sanat dünyasından gelen mesajlar birlik ve dayanışma duygusunu bir kez daha gözler önüne serdi.