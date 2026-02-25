Ünlü isimlerden şehidimiz Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a duygusal veda: "Ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz"

Sanatçı Hülya Avşar ise, "Balıkesir'de görev esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 uçağımızın pilotuna Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, "Başımız sağ olsun. Balıkesir'de havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza rahmet; ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz."ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Boz da, "Balıkesir'de görev başında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve ordumuza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir'de meydana gelen elim F-16 kazasında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." sözleriyle acısını paylaştı.