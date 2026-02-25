Sezen Aksu’dan Cihangir’de sitem! Veterinerle aşk yaşıyor iddiası gündem oldu

Aksu'nun yeni aşkının, göz önünde olmamayı tercih ettiği ve ilişkiyi tamamen özel hayat çerçevesinde sürdürmek istediği öne sürüldü. Ancak Sezen Aksu'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Sezen Aksu'nun aşk hayatı her zaman magazin dünyasının ilgisini çekti. Liseyi bitirir bitirmez 16 yaşında nikah masasına oturarak Hasan Yüksektepe'yle yaşamını birleştiren Aksu, daha sonra da soyadını kullandığı Ali Engin Aksu'yla evlendi.

Müzik yaşamında elde ettiği başarıyı evliliklerinde yakalayamayan Sezen Aksu, oğlu Mithatcan'ın babası Sinan Özer'de de mutluluğu bulamadı. Minik Serçe'nin son eşi gazeteci Ahmet Utlu'yla olan evliliği ise ancak 4,5 yıl sürdü.

Evliliklerinin yanı sıra müzik dünyasının unutulmaz isimleri Onno Tunç ve Uzay Heparı ile yaşadığı aşklar da çok konuşuldu.