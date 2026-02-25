Sezen Aksu’dan Cihangir’de sitem! Veterinerle aşk yaşıyor iddiası gündem oldu
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Sezen Aksu, aylar sonra Cihangir sokaklarında objektiflere yansıdı. Sanatçının basın mensuplarına gösterdiği tepki dikkat çekerken, Bursa-İstanbul hattında bir yıldır devam ettiği konuşulan gizli bir ilişki iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.
Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, önceki gün Cihangir'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarını karşısında görünce bir süre içeride beklemeyi tercih eden Aksu, çıkışta montuyla kamufle olmaya çalıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Aksu muhabirlerin kendisini çekmeye devam etmesi üzerine,"Arkadaşlar, buradan sonrası da bize kalsın artık. İzin almadan çektiniz zaten"diyerek sitemde bulundu. Aksu daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.
BURSA'DAN KANLICA'YA GİZLİ MİSAFİR
Öte yandan ünlü sanatçının özel hayatı hakkında magazin gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Doğruya Doğru programında gündeme getirilen ve Bircan Bali tarafından paylaşılan kulis bilgilerine göre; Aksu yaklaşık bir yıldır 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.
Kimliği sır gibi saklanan bu ismin, sık sık Bursa'dan gelerek Aksu'nun Kanlıca'daki yalısında vakit geçirdiği iddia edildi.
Aksu'nun yeni aşkının, göz önünde olmamayı tercih ettiği ve ilişkiyi tamamen özel hayat çerçevesinde sürdürmek istediği öne sürüldü. Ancak Sezen Aksu'dan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.
MİNİK SERÇE'NİN AŞK KRONOLOJİSİ
Sezen Aksu'nun aşk hayatı her zaman magazin dünyasının ilgisini çekti. Liseyi bitirir bitirmez 16 yaşında nikah masasına oturarak Hasan Yüksektepe'yle yaşamını birleştiren Aksu, daha sonra da soyadını kullandığı Ali Engin Aksu'yla evlendi.
Müzik yaşamında elde ettiği başarıyı evliliklerinde yakalayamayan Sezen Aksu, oğlu Mithatcan'ın babası Sinan Özer'de de mutluluğu bulamadı. Minik Serçe'nin son eşi gazeteci Ahmet Utlu'yla olan evliliği ise ancak 4,5 yıl sürdü.
Evliliklerinin yanı sıra müzik dünyasının unutulmaz isimleri Onno Tunç ve Uzay Heparı ile yaşadığı aşklar da çok konuşuldu.
SEZEN AKSU'NUN EVLİLİKLERİ
|Sıra
|Eşinin Adı
|Evlilik Tarihi
|Boşanma Tarihi
|1.
|Hasan Yüksektepe
|1972
|1972
|2.
|Ali Engin Aksu
|1974
|1978
|3.
|Sinan Özer
|1981
|1983
|4.
|Ahmet Utlu
|1993
|1997