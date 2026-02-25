Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan açıklama: “Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor”
Bir zamanların “Küçük Ceylan”ı, estetik operasyonlarla ilgili itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı, artık yüzünün ameliyatlara uygun olmadığını ve büyük estetik müdahalelere son verdiğini açıkladı. Ceylan, “Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor” şeklinde yaşadığı durumu ifade etti.
- Şarkıcı Ceylan, sosyal medyada yaptığı açıklamada yüzünün artık estetik ameliyatı kaldırmadığını duyurdu
- 'Antebin Hamamları' şarkısıyla tanınan sanatçı, dolgu ve botoks gibi müdahalelere mesafeli yaklaştığını belirtti
- Ceylan, vücudunun dolgu işlemlerini kabul etmediğini ve televizyonda yüzünün şiş göründüğünü açıkladı
Uzun yıllardır Türk müzik sahnelerinin aranan isimlerinden Ceylan, estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyordu.
"Antebin Hamamları"gibi hitleri ve güçlü sahne performansıyla tanınan sanatçı, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimlerle de konuşuluyordu.
ESTETİĞE VEDA ETTİ
Ceylan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada artık estetik yaptırmayacağını belirterek, "Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor" dedi. Bu sözleri hem hayranlarını hem de magazin gündemini ikiye böldü; bir yandan dürüstlüğüyle takdir toplarken, diğer yandan estetik ve ünlü imajları üzerine yeni tartışmaları başlattı.
"ASLA DOLGU YAPTIRMIYORUM"
Ünlü şarkıcı, dolgu ve botoks gibi müdahalelere de mesafeli yaklaşmaya devam ediyor. Ceylan, daha önce yaptığı açıklamada,"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." ifadelerini kullanmıştı.
ESTETİK TERCİHLERİNE DAİR SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Çocuk yaşlardan itibaren sahnelerde olan Ceylan, güçlü sesi ve kendine has yorumlarıyla uzun yıllardır müzik dünyasında yer edinmiş durumda. Hit şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, son açıklamalarıyla hem kariyerini hem de estetik tercihlerine dair samimiyetini gözler önüne sermiş oldu.