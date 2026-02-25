Şarkıcı Ceylan’dan şaşırtan açıklama: “Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor”

Hızlı Özet Göster Şarkıcı Ceylan, sosyal medyada yaptığı açıklamada yüzünün artık estetik ameliyatı kaldırmadığını duyurdu

'Antebin Hamamları' şarkısıyla tanınan sanatçı, dolgu ve botoks gibi müdahalelere mesafeli yaklaştığını belirtti

Ceylan, vücudunun dolgu işlemlerini kabul etmediğini ve televizyonda yüzünün şiş göründüğünü açıkladı

Uzun yıllardır Türk müzik sahnelerinin aranan isimlerinden Ceylan, estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyordu. "Antebin Hamamları"gibi hitleri ve güçlü sahne performansıyla tanınan sanatçı, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimlerle de konuşuluyordu. Ceylan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. ESTETİĞE VEDA ETTİ Ceylan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada artık estetik yaptırmayacağını belirterek, "Yüzüm artık estetik ameliyatı kaldırmıyor" dedi. Bu sözleri hem hayranlarını hem de magazin gündemini ikiye böldü; bir yandan dürüstlüğüyle takdir toplarken, diğer yandan estetik ve ünlü imajları üzerine yeni tartışmaları başlattı.

"ASLA DOLGU YAPTIRMIYORUM" Ünlü şarkıcı, dolgu ve botoks gibi müdahalelere de mesafeli yaklaşmaya devam ediyor. Ceylan, daha önce yaptığı açıklamada,"Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Vücudum da kabul etmiyor zaten." ifadelerini kullanmıştı.