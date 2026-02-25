Mustafa Sandal’ın kayınpederine tefecilik soruşturması: Mal varlıklarına tedbir kararı
Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında tüm mal varlığına tedbir konuldu. Kararın taşınmazlar, banka hesapları ve yatırım araçlarını kapsadığı belirtilirken, dosyada bir kripto para borsasının yaptığı ihbarın da yer aldığı öne sürüldü.
Borsa çevrelerinde tanınan isimlerden Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen tefecilik soruşturması kapsamında Sütşurup'un tüm mal varlığına tedbir uygulanmasına karar verildi.
MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI
Savcılık kararının; gayrimenkuller, banka hesapları ve çeşitli yatırım araçları üzerinde tasarruf işlemlerini kapsadığı bildirildi. Bu kapsamda, ilgili mal varlıkları üzerinde devir, satış ve benzeri işlemlerin soruşturma süresince durdurulduğu aktarıldı.
KRİPTO PARA BORSASI TARAFINDAN BİLDİRİM
Haberlere yansıyan bilgilere göre soruşturma dosyasında, bir kripto para borsası tarafından yapılan bildirim de yer aldı. İddiaya göre, bir kripto para borsası Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup hakkında "terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi" mevzuatı çerçevesinde bildirim yaptı. Platform, ilgili hesabı ihbar öncesinde askıya aldı ve dosyayı Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletti.
HESAP HAREKETLERİ UYUMLU BULUNMADI
Kripto para şirketinin değerlendirmesinde, hesap hareketlerinin beyan edilen gelir düzeyiyle uyumlu olmadığına dair şüphelerin bulunduğu ve bazı işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki yatırımlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği iddialar arasında yer aldı.
SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Öte yandan Mustafa Sandal, son dönemde özel hayatına ilişkin gelişmelerle de gündeme gelmişti. Sanatçının, 2018 yılında boşandığı Emina Jahović ile arasında süren hukuki süreçte mahkemenin tazminata hükmettiği kamuoyuna yansımıştı. Cihan Sütşurup hakkındaki soruşturma ise adli makamlar tarafından yürütülmeye devam ediyor.