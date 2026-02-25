“Fındık Kurdu Berna” yıllar sonra sahnede ortaya çıktı: Tarz ve imaj değişikliği dikkat çekti
Bir döneme damga vuran “Fındık Kurdu Berna” lakaplı Berna Karagözoğlu, uzun bir aranın ardından sahnede görüntülendi. Çocuk yaşta katıldığı yarışmayla hafızalara kazınan Karagözoğlu’nun son hali sosyal medyada gündem oldu. 27 yaşındaki şarkıcının değişimi görenleri şaşırttı.
Bir dönemin en sevilen ses yarışmalarından Bir Şarkısın Sen ile tanınan ve "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Yarışmaya katıldığında henüz 9 yaşında olan ve sevimli tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Karagözoğlu, performansıyla kısa sürede büyük bir ün yakalamıştı. Neşeli halleri ve güçlü sesi sayesinde dönemin en çok konuşulan çocuk yarışmacılarından biri olmuştu.
TARZI VE İMAJI DİKKAT ÇEKTİ
Aradan geçen yılların ardından 27 yaşına basan Berna Karagözoğlu, bu kez sahne aldığı bir mekanda objektiflere yansıdı. Şarkı söylerken sergilediği enerjik performansıyla dinleyicileri eğlendiren Karagözoğlu'nun tarzı ve imajı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
"ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ"
Çocukluk dönemindeki "büyümüş de küçülmüş"yorumlarının yerini, "Zaman ne çabuk geçti"ve "Tanımakta zorlandık" gibi şaşkınlık dolu yorumlar aldı. Küçük yaşta hafızalara kazınan o sempatik çocuktan eser kalmadığını düşünenler kadar, sahne performansını beğenenler de oldu.
ÇEŞİTLİ MEKANLARDA SAHNE ALIYOR
Fındık Kurdu Berna lakabıyla hatırlanan Berna Karagözoğlu, bugünlerde çeşitli mekanlarda sahne almaya ve müzik kariyerine devam ediyor.