“Fındık Kurdu Berna” yıllar sonra sahnede ortaya çıktı: Tarz ve imaj değişikliği dikkat çekti

Bir dönemin en sevilen ses yarışmalarından Bir Şarkısın Sen ile tanınan ve "Fındık Kurdu Berna" lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

Berna Karagözoğlu'nun küçüklüğü / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU Yarışmaya katıldığında henüz 9 yaşında olan ve sevimli tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Karagözoğlu, performansıyla kısa sürede büyük bir ün yakalamıştı. Neşeli halleri ve güçlü sesi sayesinde dönemin en çok konuşulan çocuk yarışmacılarından biri olmuştu.